La filière noix de coco se branche sur le développement durable

Ce forum est organisé jeudi 6 novembre par le journal Nông nghiêp và Môi truong (Agriculture et Environnement), en collaboration avec le Département de la production végétale et de la protection des végétaux (ministère de l’Agriculture et de l’Environnement), l’Université de Trà Vinh et l’Association vietnamienne de la noix de coco. "Ce forum sert de pont entre les scientifiques et les producteurs de noix de coco, afin de trouver des solutions pour améliorer l’efficacité de la production et répondre à la demande croissante des marchés nationaux et internationaux", a-t-il affirmé. Les statistiques montrent qu’à la suite de fusions administratives, la province de Vinh Long est devenue la plus grande région productrice de noix de coco du pays, avec près de 120.000 ha, soit environ 60% de la superficie nationale. D’ici 2030, cette superficie devrait dépasser les 132.000 ha. Le programme s’est conclu par la signature, par l’Université de Trà Vinh, des accords de coopération avec le journal Nông nghiêp và Môi truong, l’Association vietnamienne de la noix de coco, l’Association de la noix de coco de Bên Tre, ainsi que plusieurs entreprises et coopératives. Ces accords visent à promouvoir la recherche, la formation et le transfert de technologies afin de soutenir le développement durable du secteur de la noix de coco dans les années à venir.

VNA/CVN