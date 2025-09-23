Dông Nai s’oriente vers une croissance durable et verte

La province méridionale de Dông Nai s’apprête à franchir une étape majeure dans son développement socio-économique, avec la perspective de devenir un centre financier vert et un pôle d’économie créative à la fois national et régional du Sud.

Photo : VNA/CVN

Cette évolution est portée par une série d’initiatives stratégiques, dont la plus emblématique est la construction du nouvel aéroport international de Long Thành, une infrastructure colossalement ambitieuse qui transformera profondément le paysage économique local.

L’aéroport international de Long Thành, dont la commercialisation est prévue pour début 2026, est appelé à devenir la plus grande plateforme aéroportuaire d’Asie du Sud-Est, avec ses 5.000 ha, une capacité annuelle de 100 millions de passagers et 5 millions de tonnes de fret. Son influence dépasse le simple cadre de l’aéronautique pour irriguer un large spectre de secteurs comme le commerce, la logistique et les services associés, activant de ce fait une véritable dynamique de croissance pour la province et ses environs.

Photo : VNA/CVN

Le projet, d’un investissement total initial de plus de 109.000 milliards de dôngs (équivalant à environ 4,6 milliards de dollars), est actuellement en phase d’achèvement. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué lors de ses inspections régulières l’ardeur et la ténacité des équipes d’ingénieurs et d’ouvriers, un esprit de travail intensif notamment à travers l’organisation de trois cycles de travail en plusieurs équipes, destiné à respecter le calendrier prévisionnel, avec une date butoir fixée fin de l’année 2025 pour le premier vol de calibration.

Selon le Professeur Trân Kim Chung, secrétaire scientifique du Conseil central de la théorie, "l'ampleur du projet Long Thành sera un catalyseur fondamental pour le développement économique du Dông Nai". Il souligne que ce projet fournira un afflux massif de capitaux ainsi qu’un effet moteur direct sur la croissance locale, tout en renforçant l’intégration des infrastructures de transport reliant l’aéroport aux centres économiques et sociaux de la région, favorisant l’émergence d’un nouveau bassin urbain de services intégrés.

Photo : VNA/CVN

Dans le domaine des services, Dông Nai mise tout particulièrement sur des secteurs à haute valeur ajoutée : commerce, transport, logistique, tourisme écologique, tourisme culturel, spirituel et agricole, ainsi que les services financiers et bancaires. Le développement de zones commerciales majeures, dont la zone franche de Long Thành, est vu comme un levier clé pour créer des pôles de croissance économique concentrée.

Pour sa part, le Docteur Trân Du Lich, ancien directeur de l’Institut d’économie de Hô Chi Minh-Ville, rappelle que "Dông Nai doit pleinement exploiter son potentiel géoéconomique au sein du “tétragone de développement” et la région dynamique du Sud-Est". Il préconise une stratégie de croissance à deux chiffres pour la période 2026-2035, avec un rythme de croissance modéré à près de 9% dans la décennie suivante. Ce spécialiste souligne aussi que Dông Nai est en première ligne dans le développement d’une économie verte et urbaine durable, axée sur la logistique aéroportuaire et portuaire, reliant les corridors industriels et urbains dans la région.

Toutefois, malgré ces perspectives ambitieuses, la province est consciente que la réussite dépend aussi de la qualité de sa gouvernance et de son capital humain. En ce sens, la formation et la consolidation d’une équipe dirigeante compétente et digne de confiance sont mises en avant comme une condition indispensable à la pérennité du développement économique. Le Président Hô Chi Minh avait déjà affirmé que : "Le personnel est la racine de tout travail, le succès ou l’échec de toute entreprise dépend de la qualité de ses cadres".

Ainsi, Dông Nai s’emploie à renforcer son appareil administratif et politique pour l’adapter aux exigences croissantes de gestion et d’innovation. Les efforts portent sur la professionnalisation des fonctionnaires, la transparence, la responsabilité et la synergie des actions à tous les niveaux.

Photos : VNA/CVN

Le projet de rapport politique présenté au Congrès du Parti provincial de Dông Nai stipule : "Élaborer une équipe de cadres et de membres du Parti dotés de compétences, de qualités, de crédibilité, de courage, de dynamisme, de créativité, d’esprit d’audace et d’action, ainsi que d’une aspiration à se consacrer pour l’intérêt commun ; renforcer la maîtrise du pouvoir, lutter contre la corruption, le gaspillage, l’+auto-transformation+ et l’+auto-évolution+.

L’objectif principal pour la prochaine période est de poursuivre le renforcement et la rectification du Parti et du système politique afin d’en assurer la pureté et la solidité globale ; d’améliorer la qualité des cadres à tous les échelons, ainsi que la capacité de leadership et la combativité du Parti ; de valoriser la volonté et la force de la solidarité nationale ; d’accélérer la réforme administrative pour stimuler un développement rapide et durable, en lien avec une restructuration économique visant une croissance à deux chiffres.

Le Professeur agrégé-Docteur Nguyên Quôc Dung souligne que, en plus de la formation et du développement des qualités et compétences des cadres, le salaire et les politiques assurant un revenu juste, conforme au développement économique et social, sont des éléments essentiels. Il considère que c'est une solution fondamentale pour la construction de l'équipe de cadres de Dông Nai dans la nouvelle période, aidant les cadres à se concentrer pleinement sur leur travail et à s'investir totalement. Selon lui, il est nécessaire d’avoir des politiques claires, objectives et opportunes de récompense et de sanction, ainsi qu’un mécanisme de reconnaissance et d’encouragement pour motiver les cadres à bien accomplir leurs missions.

Nguyên Thi Hông Trang, vice-cheffe de la Commission de la propagande et de la mobilisation de masse du Comité provincial du Parti, affirme que, bénéficiant de la proximité de Hô Chi Minh-Ville, centre national de la science, de la technologie et de l’innovation, Dông Nai a activement développé et mis en œuvre des politiques innovantes visant à attirer et valoriser une main-d'œuvre qualifiée, des experts et des scientifiques.

Mme Trang précise que cette province va renforcer le modèle de coopération tripartite (État - Établissement d'enseignement - Entreprise) dans le développement socio-économique local, tout en augmentant la collaboration avec les universités et instituts de recherche de la province et des grands établissements éducatifs et scientifiques de la mégapole du Sud. L'objectif est de déployer des programmes de recherche appliquée, de transfert technologique et d’innovation adaptés à la réalité du développement provincial dans la période à venir.

Photo : VNA/CVN

L'événement "Salon de l'emploi - Aéroport international de Long Thành", organisé le 23 août dernier par la Compagnie générale des aéroports du Vietnam (ACV) en collaboration avec la province de Dông Nai et d'autres unités du secteur aéronautique, a attiré près de 10.000 candidats inscrits.

Des représentants d'ACV ont indiqué que plusieurs grands employeurs, tels que la Compagnie par actions d'aviation Vietjet, la Société à responsabilité limitée des services au sol des aéroports du Vietnam, et la Société à responsabilité limitée des repas aéronautiques du Vietnam, étaient présents pour recruter directement.

Cet engouement témoigne d'une forte demande en ressources humaines qualifiées, en particulier pour des projets d’envergure comme l'aéroport international de Long Thành, qui constitue un véritable "aimant" pour attirer les talents.

En conclusion, Dông Nai est en train de se dessiner une nouvelle trajectoire, où la combinaison de larges infrastructures modernes, d’une industrie de service structurée et dynamique, et d’une gouvernance renforcée pourraient lui permettre de devenir non seulement un pilier économique régional mais aussi un modèle de développement urbain durable, innovant et inclusif.

Sy Tuyên - Hoàng Phuong/CVN