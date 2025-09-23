Zalopay étend sa fonctionnalité de paiement par QR code à six pays d’Asie

Les voyageurs vietnamiens visitant six pays d’Asie - Chine, Singapour, Japon, République de Corée, Malaisie et Indonésie - peuvent désormais effectuer des paiements facilement avec l’application Zalopay, sans avoir à changer de devises ni à ouvrir de carte de crédit internationale.

Zalopay, plateforme vietnamienne de paiement numérique de premier plan, a annoncé le lancement officiel de sa fonctionnalité "Scan QR international" en Chine, après l’avoir déjà déployée sur cinq autres marchés régionaux. Il suffit d’ouvrir l’application, de sélectionner "Scanner QR", de sélectionner le pays de destination et de scanner le code au guichet pour payer directement en dông vietnamien.

Des centres commerciaux aux attractions touristiques, en passant par les restaurants et les petits commerces de proximité, les utilisateurs vietnamiens peuvent désormais payer facilement et en toute simplicité à l’étranger, comme chez eux.

"L’expansion sur le marché chinois permet à Zalopay d’offrir une expérience de paiement fluide et pratique aux utilisateurs vietnamiens, où qu’ils se trouvent, tout en affirmant son rôle de partenaire financier de confiance. Cela pose également les bases de l’extension future de nos services à d’autres pays", a déclaré Lê Lan Chi, Pdg de Zalopay.

D’ici fin 2025, Zalopay prévoit de lancer une nouvelle fonctionnalité permettant aux visiteurs internationaux d’effectuer des paiements par QR code au Vietnam avec des cartes de crédit Visa ou Mastercard émises dans n’importe quel pays, renforçant ainsi l’intégration des paiements internationaux.

