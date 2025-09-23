Expansion de la collaboration en matière de crédit à l'export avec le Royaume-Uni

Le vice-ministre des Finances, Lê Tân Cân, a reçu le 22 septembre à Hanoï, Tim Reid, directeur général de l'Agence de crédit à l'exportation du Royaume-Uni (UKEF), pour discuter du développement des relations de coopération dans le secteur financier, en particulier du crédit à l'exportation, levier majeur du commerce et de l'investissement bilatéraux.

Photo : Duc Minh/CVN

Le vice-ministre a rappelé que l'année 2025 marquait le 15ᵉ anniversaire du Partenariat stratégique entre le Vietnam et le Royaume-Uni. En quinze ans, les relations bilatérales se sont diversifiées, couvrant la politique, la diplomatie, le commerce, l'éducation, la science, la technologie, l'investissement et, tout particulièrement, la finance. Dans ce cadre, l'UKEF s'est imposée comme un partenaire essentiel et fiable.

En 2020, les deux pays ont signé l'Accord de libre-échange Vietnam - Union européenne (UKVFTA), entré en vigueur en 2021. En seulement trois ans, le commerce bilatéral a dépassé 6 milliards de dollars en 2024, faisant du Royaume-Uni un partenaire commercial et d'investissement majeur du Vietnam en Europe. Ce succès doit beaucoup au rôle de facilitateur qu'a joué l'UKEF.

Depuis plus de deux décennies, l'agence a soutenu plusieurs projets d'envergure au Vietnam. Ses garanties de crédit ont permis aux entreprises et institutions financières vietnamiennes d'accéder à des financements internationaux compétitifs, tout en favorisant l'entrée des entreprises britanniques dans des secteurs comme l'aéronautique, la santé, l'éducation, l'énergie et les infrastructures vertes.

Le vice-ministre Lê Tân Cân a souligné de nombreuses opportunités de coopération à venir, notamment dans les infrastructures stratégiques - transports, logistique, villes intelligentes - où l'expertise britannique et les garanties de l'UKEF sont particulièrement précieuses.

Photo : Duc Minh/CVN

Concernant la transition énergétique, il a mis en avant les projets d'éolien offshore, de solaire et de réseaux intelligents, ainsi que l'intérêt croissant du Vietnam pour le nucléaire civil. Dans le domaine de la finance verte, le ministère des Finances élabore un cadre réglementaire pour les obligations vertes, le crédit carbone et autres instruments financiers liés au climat, avec l'UKEF comme partenaire potentiel.

La coopération pourrait également s'étendre aux infrastructures numériques, aux technologies financières, à la gestion de la dette publique, à la gestion des risques et aux partenariats public-privé, notamment par la formation et le partage de savoir-faire.

Le vice-ministre a proposé la mise en place d'un mécanisme d'échanges réguliers entre le Département de la gestion de la dette et des relations économiques extérieures et l'UKEF, ainsi que le renforcement des relations via des financements et cofinancements pour des projets prioritaires pour la période 2025-2030, notamment dans les infrastructures, les énergies renouvelables, la santé, l'éducation et la transformation numérique. Il a également recommandé une coopération tripartite entre le ministère, l'UKEF et les entreprises britanniques afin de dynamiser les investissements et faciliter l'accès aux technologies avancées.

Pour sa part, Tim Reid a salué les propositions du ministère vietnamien des Finances et affirmé qu'elles constituaient une base solide pour élargir la coopération. Il a rappelé l'expérience britannique dans les infrastructures modernes (autoroutes, métros), la santé, l'éducation et les énergies vertes - notamment l'éolien, le nucléaire et le solaire - où l'UKEF est déjà active en Asie et en Afrique. Il s'est dit optimiste quant à un partenariat fructueux et étendu dans les années à venir.

VNA/CVN