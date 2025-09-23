Simplifier les procédures administratives pour des activités relevant de la gestion du ministère des AE

Le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoà Binh a signé, le 21 septembre, la décision N°2109 du Premier ministre, approuvant un plan de réduction et de simplification des procédures administratives relevant du ministère des Affaires étrangères (AE) pour l'année 2025 concernant les activités de production et les affaires.

Photo : Pham Kiên/VNA/CVN

Cette initiative stratégique vise à simplifier les procédures administratives dans sept domaines clés : la presse, les privilèges et immunités, les conférences et séminaires internationaux, les activités des organisations de recherche et de coopération bilatérale, l'exemption de visa, l'entrée et la sortie, ainsi que la notarisation.

Dans cette décision, le Premier ministre approuve notamment l'intégration de la soumission en ligne via le portail national des services publics et une réduction significative des délais de traitement pour plusieurs procédures. Les changements notables concernent le processus d'établissement de bureaux de presse étrangers permanents au Vietnam et l'accréditation des correspondants dans d'autres localités vietnamiennes, l'octroi de permis d'exercer pour les journalistes étrangers non-résidents au Vietnam.

Un point saillant de cette réforme est la réduction du délai de délivrance des certificats d'exemption de visa. Désormais, les agences représentatives du Vietnam à l'étranger traiteront ces demandes en une seule journée ouvrable, contre deux jours précédemment. Par ailleurs, la soumission de dossiers de demande de visa pour les étrangers auprès des autorités compétentes vietnamiennes à l'étranger pourra désormais s'effectuer par courrier postal.

Le domaine de la notarisation bénéficie également d'une modernisation significative. Le temps de traitement pour la certification de l'authenticité et de la légalité des contrats et transactions passe de deux jours ouvrables à moins de 24 heures. Pour les cas plus complexes, ce délai est réduit de dix à six jours ouvrables.

Enfin, le Premier ministre autorise l'utilisation de signatures numériques et de cachets numériques par les agences lors de la soumission de demandes de passeports diplomatiques et de service auprès des entités nationales du ministère des Affaires étrangères.

VNA/CVN