Cisco accélère le développement de l’infrastructure 5G au Vietnam

Cisco, leader mondial des réseaux et de la cybersécurité, vient d'inaugurer le laboratoire de réseaux optiques routés 5G (5G RON) à Hanoï afin de soutenir la transformation numérique du Vietnam et l’adoption de l’intelligence artificielle (IA).

Photo : Minh Quyêt/VNA/CVN

Ce laboratoire de pointe, intégré au programme d’accélération numérique nationale (CDA) de Cisco, est conçu pour tester et évaluer les solutions 5G RON adaptées aux besoins spécifiques du Vietnam. Il sert également de plateforme de formation pratique pour les clients et partenaires qui explorent les technologies numériques avancées.

Cette initiative soutient directement le Programme national de transformation numérique du Vietnam pour la période 2025-2030, qui privilégie la couverture 5G à l’échelle nationale et l’innovation grâce à l’intelligence artificielle (IA).

En associant la 5G à l’architecture RON de Cisco, le laboratoire vise à réaliser des avancées majeures dans les domaines du haut débit, de l’Internet des objets (IoT), de la fabrication intelligente et des applications basées sur l’IA, contribuant ainsi à dynamiser la productivité et l’innovation dans tous les secteurs.

Avec sa capacité à étendre la bande passante jusqu’à 400 Gbit/s, voire 1,2 Tbit/s, l’architecture Cisco améliore considérablement les performances du réseau, accélère le déploiement de la 5G, réduit les délais de test et pose les bases d’une adoption généralisée de l’IA au Vietnam.

Le 5G RON Lab devrait être un catalyseur pour le progrès numérique du Vietnam, en aidant les fournisseurs de services, les entreprises et la population en général à adopter la connectivité et les services numériques de nouvelle génération.

VNA/CVN