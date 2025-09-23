Affirmation de la nouvelle position du Vietnam sur la carte financière mondiale

L'aspiration de faire du Vietnam une nouvelle destination sur la carte financière mondiale se concrétise avec l’adoption par l’Assemblée nationale de la Résolution N°222/2025 relative au Centre financier international.

Cette décision, à la fois institutionnelle et novatrice, traduit la volonté forte du pays de devenir un pôle attractif pour les capitaux, les technologies, les talents et les services financiers de haute qualité.

Lors de la conférence consacrée à la mise en œuvre de cette résolution, tenue le 2 août, le Premier ministre Phạm Minh Chính a souligné : "Il s’agit d’une décision majeure visant à libérer les ressources, à accélérer la transformation du modèle de croissance en lien avec la restructuration économique, et ainsi à rehausser la position du Vietnam dans la chaîne mondiale de valeur financière, d’investissement et de services avancés, tout en favorisant une croissance rapide et durable".

La concrétisation d’une aspiration

Entrée en vigueur le 1er septembre, la Résolution 222/2025/QH15 crée un cadre juridique essentiel à la création du Centre financier international vietnamien et impose aux localités concernées une mobilisation rapide, concrète et efficace.

Le plan d’action prévoit la création et la mise en service du Centre financier international à Hô Chi Minh-Ville et à Dà Nang d’ici la fin 2025.

Sur la base de cette résolution, le ministère des Finances prépare actuellement deux décrets gouvernementaux clés : l’un sur la création du Centre financier international à Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang, l’autre sur les politiques financières applicables au centre.

À Hô Chi Minh-Ville, le Centre se focalisera sur le développement des marchés de capitaux, la gestion d’actifs, la gestion de fonds, l’assurance, les produits financiers et dérivés, ainsi que sur le système bancaire et les produits du marché monétaire. Il intégrera également un mécanisme d’expérimentation réglementaire ("sandbox") pour la FinTech et l’innovation financière, la création de plateformes et bourses spécialisées ainsi que les marchés des matières premières physiques et dérivés, en lien avec les marchés nationaux et internationaux.

Le Centre financier international à Hô Chi Minh-Ville sera aménagé dans les quartiers de Sài Gon, Bên Thành et Thu Thiêm, sur une superficie totale d’environ 793 hectares. Le cœur du centre, de 9,2 hectares, situé à Thu Thiêm, comprendra les sièges des autorités de régulation, de supervision et des juridictions financières.

À Dà Nang, le centre mettra l’accent sur la finance verte, la finance commerciale au service des PME, des entreprises innovantes, des non-résidents, des activités commerciales transfrontalières associées aux zones franches, aux zones technologiques, économiques ouvertes et industrielles. Des expérimentations contrôlées seront menées sur des modèles émergents tels que les actifs numériques, les cryptomonnaies, les paiements et transferts numériques.

Dà Nang a prévu un immeuble de 22 étages dans le Parc des logiciels N°2, d’une surface de plus de 27.000 m², attendu pour fin 2025. Entre 2025 et 2027, la ville se concentrera sur la promotion des investissements dans les infrastructures et le développement de l’écosystème financier sur près de 6,17 ha de terrains planifiés proches du littoral.

Récemment, Dà Nang a également validé l’expérimentation en sandbox FinTech du projet Basal Pay, la première initiative vietnamienne de transformation des actifs en blockchain. Ce projet marque une étape stratégique dans la volonté de Dà Nang de s’imposer comme un centre d’innovation en finance numérique et actifs digitaux, dépassant la simple expérimentation technologique.

Une mise en œuvre accélérée

Les deux villes, Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang, accélèrent actuellement la construction de leur propre siège du Centre financier international.

À Hô Chi Minh-Ville, l’inauguration de la tour financière Saigon Marina IFC, première infrastructure du futur centre, symbolise le démarrage concret de la mise en œuvre de la Résolution 222/2025.

Parallèlement, la ville étend ses partenariats, avec notamment la signature d’un protocole d’entente avec le Centre financier mondial d’Abu Dhabi (ADGM) et le renforcement des liens avec le Centre financier international d’Astana (Kazakhstan). Hô Chi Minh-Ville a aussi lancé un programme de formation de ressources humaines hautement qualifiées, en coopération avec des établissements nationaux et internationaux de formation financière et bancaire.

À Dà Nang, le secrétaire du Comité municipal Luong Nguyên Minh Triêt indique que la ville collabore activement avec les ministères et localités du ressort central pour élaborer des mécanismes financiers attractifs et recruter des experts expérimentés venus d’Europe, Singapour, Dubaï et des États-Unis, afin de constituer une main-d’œuvre qualifiée dans la gestion financière internationale.

Au préalable, Dà Nang a sécurisé des terrains stratégiques au sein de l’espace urbain, conformes aux exigences juridiques, pour attirer des investisseurs clés.

Des ressources humaines et infrastructures prêtes

Selon le gouvernement, la création du Centre financier international est une question inédite, complexe et sans précédente au Vietnam. Elle soulève des questions juridiques nouvelles qui nécessitent des solutions adaptées.

Le Professeur associé Trân Hoang Ngân (Hô Chi Minh-Ville) insiste sur la nécessité d’une équipe d’experts spécialisés, à la fois dotés d’une vision internationale, d’un esprit créatif et d’une capacité à prendre des risques pour innover. Ce capital humain est la clé d’une gestion efficace et durable du centre.

Du côté des entreprises locales, Mai Huy Tuân, PDG de SSI Digital, souligne que la première condition pour bâtir un Centre financier international est d’établir un cadre légal solide et d’attirer des talents expérimentés qui sauront développer des modèles économiques innovants, reliant finance traditionnelle et non traditionnelle, et gérer divers flux financiers.

La création de mécanismes préférentiels, la confiance des investisseurs et des règles rigoureuses de prévention des risques sont également essentielles pour assurer le succès et le fonctionnement du centre.

Nguyên Huu Huân de l’Université d’Économie de Hô Chi Minh-Ville estime que, pour dépasser certains centres financiers mondiaux, le Vietnam doit instaurer des procédures administratives "guichet unique" efficaces et des mécanismes exceptionnels.

Pham Luu Hung, économiste en chef et directeur du Centre d’analyse et de conseil en investissement de SSI, préconise de cibler les investisseurs à long terme, de les inciter à installer leur siège ou bureau au Vietnam, d’organiser des conférences financières internationales, de développer des produits innovants, de bâtir une marque nationale forte et de coopérer étroitement avec les institutions financières internationales pour instaurer la confiance.

"Le développement réussi du Centre financier international à Hô Chi Minh-Ville et à Dà Nang, sur la base d’une stratégie de coopération plutôt que de concurrence, créera une synergie puissante qui propulsera le Vietnam à une nouvelle place sur la carte financière mondiale", a estimé le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Accompagnant ces politiques spécifiques, le ministre des Finances Nguyên Van Thang a indiqué que, conscient des risques liés à la création de bourses, le gouvernement veille à élaborer un cadre juridique cohérent, un dispositif de contrôle transparent et conforme aux normes internationales pour superviser les transactions.

La création du Centre financier international à Hô Chi Minh-Ville et à Dà Nang constitue non seulement un pas stratégique pour attirer des ressources mondiales, mais témoigne aussi de la détermination du Vietnam à approfondir son intégration internationale et à renforcer sa stature sur la scène financière mondiale. La réussite de ce projet exige une mobilisation cohérente, résolue et efficace des différents échelons administratifs, un cadre légal complet, des ressources humaines qualifiées et des infrastructures modernes et harmonisées.

