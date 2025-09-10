Dông Nai lancera la construction du pont Cat Lai en 2026

Le vice-président du Comité populaire de la province de Dông Nai, Hô Van Hà, a réaffirmé le 9 septembre son engagement ferme à lancer la construction du pont Cat Lai en 2026, avec une mise en service ciblée pour 2028. Cette annonce a été faite lors d'une séance de travail avec la société générale de construction N°1 (CC1), soulignant l'importance de cette infrastructure pour la connectivité régionale.

Ce projet d'envergure, dont le coût est estimé à 18.000 milliards de dôngs (environ 682,5 millions de dollars), est destiné à remplacer l'actuel service de ferry sur le fleuve Dông Nai, offrant ainsi une liaison routière directe entre Hô Chi Minh-Ville et le futur aéroport international de Long Thành.

Hô Van Hà a insisté sur la nécessité de ce pont pour améliorer le réseau de transport régional. Il a fixé des objectifs clairs pour la finalisation des dossiers du projet en vue d'une approbation rapide par le Conseil populaire provincial, afin de garantir le respect du calendrier.

La CC1, l'investisseur proposé pour le projet, a détaillé les caractéristiques techniques de l'ouvrage. Le tracé total s'étendra sur plus de 11,6 km, dont 4,7 km pour le pont de Cat Lai lui-même. Conçu pour supporter une vitesse de 80 km/h, le pont aura une largeur de 33,5 mètres et comportera huit voies de circulation. Son point de départ sera sur la rue Nguyên Thi Dinh, à environ 400 mètres de l'échangeur de My Thuy, et son terminus rejoindra l'autoroute Bên Luc - Long Thành.

Concernant le financement, la CC1 a proposé diverses options de partenariat public-privé (PPP), privilégiant un modèle de type BOT (construire, exploiter et transférer) associé à un contrat BT (construire-transférer) avec un financement par le budget de l'État.

Au-delà de sa connexion essentielle avec la zone industrielle de Nhon Trach, le pont de Cat Lai établira une nouvelle voie d'accès directe entre Hô Chi Minh-Ville et l'aéroport, complétant ainsi les itinéraires existants via les Nationales 1 et 51 et l'autoroute Hô Chi Minh-Ville - Long Thành.

En parallèle du pont de Cat Lai, la CC1 a également manifesté son intérêt à investir dans celui de Long Hung (Dông Nai 2). Cet ouvrage de 11,7 kilomètres est conçu pour relier la rocade 3 de Hô Chi Minh-Ville (quartier de Long Phuoc) à la commune d'An Phuoc (Dông Nai), en traversant le fleuve Dông Nai. Ce projet est estimé à près de 11 000 milliards de dôngs.

