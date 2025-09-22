Des mesures incitatives importantes pour le centre financier international

Le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoa Binh a souligné le 22 septembre la nécessité d'établir un cadre juridique transparent, assorti de politiques préférentielles exceptionnelles, prévisibles et conformes aux pratiques internationales, pour les investisseurs souhaitant développer le centre financier international du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Lors d'une réunion avec les responsables de plusieurs ministères et secteurs concernant l'élaboration de plusieurs décrets guidant la Résolution n° 222/2025/QH15 de l'Assemblée nationale sur le centre financier international du Vietnam, le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoa Binh a salué la mise en œuvre proactive par les ministères et secteurs du plan d'action du gouvernement, des conclusions du Bureau politique et de la Résolution de l'Assemblée nationale relative au centre.Il a toutefois noté que, par rapport au plan, certains travaux étaient encore lents et que les ministères devaient accélérer les progrès.

Après avoir indiqué que les ministères avaient finalisé les projets de décrets, mais que certains points devaient encore être ajustés et complétés, le vice-Premier ministre a demandé aux ministères et secteurs chargés de la rédaction des décrets de tenir compte des commentaires, de finaliser les projets et de les transmettre au Bureau du gouvernement pour évaluation, notamment en sollicitant l'avis des vice-Premiers ministres en charge de ces domaines, conformément à la réglementation, afin de garantir la qualité des projets.

Après consultation des autres vice-Premiers ministres, Nguyên Hoa Binh a proposé que le gouvernement organise une session thématique afin que ses membres puissent apporter leurs avis et approuver le contenu avant la signature et la promulgation des décrets, prévue pour la première quinzaine d'octobre.En application de la Résolution n° 222, le Premier ministre a publié la Décision n° 1646/QD-TTg du 1er août 2025, portant création du Comité de pilotage du Centre financier international au Vietnam. Ce comité a publié un plan d'action chargeant les ministères et secteurs de rédiger huit décrets.

Ils comprennent un décret sur la création du centre à Hô Chi Minh-Ville et à Dà Nang ; un décret orientant les politiques financières du centre ; un autre relatif à l'agrément des banques pour leur établissement et leur fonctionnement, à la gestion des changes, à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive ; et un autre portant orientation des politiques d'import-export, de distribution des biens et services, des échanges et des plateformes commerciales.

D'autres décrets sont en cours d'élaboration, portant sur le travail, l'emploi et la sécurité sociale ; les politiques foncières, de construction et environnementales ; le centre d'arbitrage du centre financier international, l'application du droit et le règlement des différends ; et les politiques de résidence, d'immigration et d'entrée et de sortie du centre.

VNA/CVN