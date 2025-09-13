Donald Trump va rencontrer le Premier ministre qatari à New York

Le président américain Donald Trump rencontrera vendredi 12 septembre (heure locale) à New York le Premier ministre qatari Mohammed ben Abdelrahmane al-Thani, quelques jours après une frappe aérienne israélienne visant des dirigeants du Hamas à Doha, la capitale du Qatar, ont rapporté les médias locaux.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

L'envoyé spécial de M. Trump, Steve Witkoff, devrait assister à cette rencontre, selon les informations.

Le Premier ministre qatari s'est rendu à New York après environ une heure de discussions avec le vice-président américain JD Vance et le secrétaire d'État Marco Rubio à la Maison Blanche plus tôt dans la journée de vendredi, a rapporté NBC News.

Cette réunion a été qualifiée de "très positive", selon la chaîne, qui précise que les deux parties ont discuté du rôle du Qatar dans la facilitation de la paix au Moyen-Orient et d'un accord de coopération en matière de défense entre les deux pays.

M. Trump s'est déclaré mardi 9 septembre profondément attristé par le lieu de l'attaque de Doha et a assuré par téléphone aux dirigeants qataris qu'une telle chose ne se reproduirait plus sur leur sol.

Le Qatar a accusé Israël d'avoir tenté de saboter les chances de paix, mais a promis qu'il ne renoncerait pas à son rôle de médiateur dans les négociations de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas.

Xinhua/VNA/CVN