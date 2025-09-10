La 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies s'ouvre à New York

La 80 e session de l'Assemblée générale des Nations unies (AGNU) a été déclarée ouverte mardi 9 septembre par Annalena Baerbock, la nouvelle présidente de l'Assemblée générale, au siège de l'ONU, à New York.

Photo : Thanh Tuân/VNA/CVN

Le thème de la 80e session de l'AGNU, qui marque le 80e anniversaire de la fondation des Nations unies, est "Mieux ensemble : 80 ans et plus pour la paix, le développement et les droits de l'homme".

"La 80e session de l'Assemblée générale n'est pas une session ordinaire", a déclaré Mme Baerbock dans son discours d'ouverture.

"80 ans. C'est plus long que la durée moyenne d'une vie humaine. Normalement, ce serait un moment de célébration ; mais sommes-nous vraiment d'humeur à célébrer ?", a demandé la nouvelle présidente.

À Gaza les parents voient leurs enfants mourir de faim, les filles afghanes sont exclues des écoles, les femmes du Darfour cachent leurs filles pour les empêcher d'être violées, les habitants des îles du Pacifique voient la mer monter et les vagues s'écraser contre leurs maisons, et 808 millions de personnes sont toujours prises au piège de l'extrême pauvreté, a souligné Mme Baerbock.

Une semaine de haut niveau débutera le 22 septembre et se poursuivra jusqu'au 30 septembre, au cours de laquelle les dirigeants mondiaux se réuniront pour assister au débat général et à une série de conférences, notamment la réunion de haut niveau pour marquer le quatre-vingtième anniversaire des Nations unies, le Moment des ODD (Objectifs de développement durable), la réunion de haut niveau sur le trentième anniversaire de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, le Sommet sur le climat et la réunion de haut niveau pour lancer le dialogue mondial sur la gouvernance de l'IA.

Mme Baerbock a prêté serment en tant que présidente de la 80e session durant la clôture officielle de la 79e session de l'AGNU mardi matin 9 septembre.

Xinhua/VNA/CVN