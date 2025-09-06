Trump annonce qu'il ne participera pas au Sommet du G20 en Afrique du Sud

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi 5 septembre qu'il ne participerait pas au sommet du G20 en Afrique du Sud, qui se tiendrait en novembre prochain, mais qu'il prévoyait envoyer le vice-président JD Vance à sa place.

>> Le chef de l'ONU en appelle au G20 pour faire réussir la COP29

>> L'Afrique du Sud inaugure une présidence historique du G20

>> Le secrétaire d'État américain ne participera pas à la réunion des ministres des AE du G20

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le président américain a également indiqué que les États-Unis accueilleraient le G20 de l'année prochaine dans son club de golf, le Trump National Doral, près de Miami.

"C'est juste à côté de l'aéroport. C'est le meilleur emplacement. C'est beau", a dit M. Trump aux journalistes présents dans le bureau ovale, ajoutant que son entreprise familiale "ne fera pas d'argent dessus".

Lors de son premier mandat en 2019, M. Trump avait abandonné un projet visant à utiliser Doral comme site hôte du Sommet du G7 en 2020, à la suite de critiques bipartisanes selon lesquelles cela pourrait lui bénéficier financièrement et violer la Constitution.

Xinhua/VNA/CVN