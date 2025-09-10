icon search
Le secrétaire général de l'ONU condamne les attaques israéliennes au Qatar

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a condamné mardi 9 septembre les attaques israéliennes au Qatar.

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres.
Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Je condamne cette violation flagrante de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Qatar", a déclaré M. Guterres, observant que le Qatar est un pays qui a joué un rôle très positif pour parvenir à un cessez-le-feu à Gaza et à la libération d'otages.

"Toutes les parties doivent travailler à réaliser un cessez-le-feu permanent, pas à le détruire", a-t-il dit lors d'une conférence de presse à l'occasion de la publication d'un rapport sur les dépenses militaires.

Les attaques israéliennes au Qatar soulignent l'importance de ce rapport, qui met en lumière une réalité terrible, que le monde dépense beaucoup plus pour faire la guerre que pour construire la paix, a fait valoir M. Guterres.

Xinhua/VNA/CVN

