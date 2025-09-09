La charte de l'ONU reste vitale pour le maintien de la paix et de la sécurité mondiales

L'objectif et les principes de la charte de l'ONU ont été centraux dans la formation de l'ordre international établi après la Seconde Guerre mondiale et restent vitaux pour maintenir la paix et la sécurité mondiales, a déclaré Philemon Yang, président de la 79 e session de l'Assemblée générale des Nations unies (AGNU).

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Adoptée au lendemain d'une dévastation sans précédent, la charte de l'ONU a incarné l'engagement collectif à "sauver les générations successives du fléau de la guerre" par le biais de la coopération internationale, l'égalité souveraine des États et le respect pour la dignité humaine universelle, a indiqué le président de l'AGNU à Xinhua dans une récente interview écrite.

Signée à San Francisco dans l'État américain de Californie en 1945 par les représentants de 50 nations, la charte de l'ONU est née de la détermination collective à s'assurer que les horreurs des deux guerres mondiales ne se répètent jamais, a expliqué M. Yang.

"Elle a reflété la promesse solennelle de créer un nouveau système international ancré dans la coopération, le respect mutuel et l'égalité souveraine de tous les pays," a-t-il dit.

Le président de l'AGNU a souligné qu'au cours des 80 dernières années, les principes de la charte de l'ONU ont soutenu la diplomatie multilatérale, aidé à prévenir une autre guerre mondiale, fait avancer la décolonisation, réduit la pauvreté dans le monde et fourni une plateforme por relever les défis partagés.

"Alors que le monde continue de faire face à de graves crises, la charte permet aux Nations unies de servir de forum au dialogue et de défenseur de la paix", a-t-il estimé.

Bien que les Nations unies soient loin d'être parfaites, leur valeur persistante réside dans leur vision d'une diplomatie primant sur la violence et leur appel à une action collective pour la poursuite d'un monde plus juste, plus pacifique et plus sûr, a affirmé M. Yang.

"Nous devons continuer de mettre à profit l'esprit de San Francisco, qui a donné naissance à la charte de l'ONU et continuer d'inspirer une action courageuse, concertée et fondée sur des principes pour le bénéfice des générations futures", a-t-il ajouté.

Xinhua/VNA/CVN