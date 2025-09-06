Trump dévoile ses candidats pour le poste du président de la Fed

Le président américain Donald Trump a révélé vendredi 5 septembre ses trois meilleurs candidats pour le poste de président de la Réserve fédérale, ont rapporté les médias locaux.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

En réponse à un journaliste, il a déclaré que ces candidats étaient Kevin Hassett, chef du Conseil économique national de la Maison Blanche, Kevin Warsh, ancien membre du Conseil des gouverneurs de la Fed, et Christopher Waller, économiste et membre actuel du Conseil des gouverneurs de la Fed.

Depuis des mois, Donald Trump affiche son intention de remplacer le président de la Fed, Jerome Powell, dont le mandat expirera en mai 2026, pour son refus de baisser les taux d'intérêt.

Le 25 août, le président américain a limogé Lisa Cook, membre du Conseil des gouverneurs de la Fed, en raison d'allégations selon lesquelles elle aurait commis une fraude hypothécaire. Le 28 août, Mme Cook a porté plainte devant une cour fédérale à Washington, visant à bloquer cette décision.

