Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, nommé Premier ministre par Emmanuel Macron

Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, fidèle d'Emmanuel Macron, a été nommé Premier ministre. Le président l'a chargé dans un premier temps de " consulter " les partis en vue de " bâtir les accords " avant de former un nouveau gouvernement.

Au lendemain de la chute de François Bayrou, le président français a nommé un nouveau Premier ministre. Emmanuel Macron a choisi cette fois Sébastien Lecornu, jusqu'alors ministre des Armées. Il a été chargé de "consulter" les partis en vue de "bâtir les accords indispensables aux décisions des prochains mois", a rapporté l'Élysée ce mardi 9 septembre.

Proche du président, le nouveau Premier ministre devra notamment "adopter un budget pour la Nation" dans un climat politique tendu. "À la suite de ces discussions, il appartiendra au nouveau Premier ministre de proposer un gouvernement au président de la République", précise l'Élysée dans un communiqué.

"Tout ça va mal se terminer"

Une décision critiquée aussitôt par les partis d'opposition. Jean-Luc Mélenchon, leader des insoumis, parti de gauche, a dénoncé "une triste comédie de mépris du Parlement" et réclame une nouvelle fois le départ d'Emmanuel Macron.

"Seul le départ de Macron lui-même peut mettre un terme à cette triste comédie du mépris du Parlement, des électeurs et de la décence politique", a écrit sur X Jean-Luc Mélenchon.

Dans une intervention diffusée à l'antenne de nos confrères de BFMTV, la patronne des Écologistes, Marine Tondelier, a déploré de son côté une "provocation" et un "non-respect total des Français". Elle estime que "tout ça va mal se terminer".

L'extrême droite ne semble pas non plus apprécier le choix du président. Leur cheffe de file a rapidement réagi en déclarant que "le président tire la dernière cartouche du macronisme".

Le septième Premier ministre d'Emmanuel Macron

La passation de pouvoir entre François Bayrou et son successeur aura lieu mercredi 10 septembre à midi à Matignon, selon les services du gouvernement. Une date qui coïncide avec une journée de mobilisation pour bloquer le pays initié par divers mouvements.

Sébastien Lecornu a déjà manqué de peu Matignon l'année dernière, mais François Bayrou avait imposé au forceps sa nomination avant d'être renversé par l'Assemblée nationale près de neuf mois plus tard.

Il devient ainsi le septième Premier ministre d'Emmanuel Macron, et le cinquième depuis le début de son second quinquennat en 2022. Du jamais-vu dans une Ve République longtemps réputée pour sa stabilité mais entrée dans une crise sans précédent depuis la dissolution de l'Assemblée nationale en juin 2024.

