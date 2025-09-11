Raids israéliens au Yémen : 35 morts recensés

L'armée de l'air israélienne a bombardé mercredi 10 septembre des sites des Houthis au Yémen, faisant 35 morts et 131 blessés, ont indiqué les rebelles houthis, qui contrôlent de larges pans du pays y compris la capitale Sanaa.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Le nombre de martyrs et de blessés parmi les citoyens victimes est passé à 35 martyrs et 131 blessés", a déclaré le porte-parole du ministère de la Santé houthi, Anees Alasbahi, sur X, en précisant que ce décompte n'était pas définitif.

Il avait dans un premier temps fait état de neuf morts et 118 blessés, et de recherches dans les décombres pour retrouver des disparus.

Les raids ont ciblé la capitale Sanaa et la province de Jawf (Nord), où Israël a indiqué avoir frappé des "cibles militaires" des Houthis.

"Nous continuerons à frapper. Quiconque nous attaque, nous l'atteindrons", a déclaré après ces raids le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu.

La télévision Al-Massirah, organe des Houthis, a fait état de "martyrs, blessés et plusieurs maisons endommagées dans l'attaque israélienne contre le quartier général de l'Orientation morale", du nom donné aux services de communication des forces rebelles dans la capitale.

Un grand panache de fumée grise s'est élevé au-dessus de Sanaa après les frappes, dont le bruit a résonné dans toute la ville, régulièrement attaquée par Israël, ont constaté des journalistes de l'AFP.

"Nos défenses aériennes affrontent actuellement des avions israéliens qui lancent une agression contre notre pays", a déclaré dans l'après-midi le porte-parole militaire houthi, Yahya Saree.

AFP/VNA/CVN