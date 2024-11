Dix-sept entreprises vietnamiennes récompensées par les prix WEPs d’ONU Femmes

Dix-sept entrepreneuses et entreprises vietnamiennes ont été récompensées jeudi 28 novembre par les prix des Principes d’autonomisation des femmes 2024. Elles ont été honorées grâce à leurs initiatives innovantes et leurs contributions significatives à la promotion de l’égalité des sexes dans les affaires, sur le marché et au sein de la communauté.

>> Meeting en écho au Mois d’action pour l’égalité des sexes 2023 à Diên Biên

>> L'ONU Femmes salue le Plan d'action du Vietnam sur les femmes, la paix et la sécurité

>> L’opération "Vol en rose" de Vietnam Airlines pour l'égalité des sexes

>> Lancement du premier Prix national de journalisme sur l’égalité des sexes

Photo : Vietnamplus/CVN

La cérémonie de remise des prix s’est tenue à Hanoï dans le cadre du projet WE RISE Together financé par le gouvernement australien via le partenariat Mékong-Australie et mis en œuvre par ONU Femmes. Les WEPs (Women's Empowerment Principles - WEPs), une initiative d’ONU Femmes et du Pacte mondial des Nations unies, encouragent les entreprises à adopter des pratiques qui encouragent l’égalité des sexes.

Les entrepreneuses et entreprises primées comprenaient Kaowsiri Purin, Pdg de Crystal Martin Vietnam ; Cao Thi Ngoc Dung ; présidente de Phu Nhuân Jewelry ; Trân Thi Thu Thuy, membre du conseil d’administration de VPS Securities JSC ; Coca-Cola Vietnam ; et Vietnam Airlines.

Lors de son discours, le vice-président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Vietnam, Nguyên Quang Vinh, a déclaré que l’égalité et la prospérité ne sont pas seulement des objectifs, mais aussi des forces motrices pour le développement durable des entreprises et de la société.

Les efforts incessants pour promouvoir les rôles de leadership

Les prix WEPs d’ONU Femmes soulignent les efforts incessants des entreprises et des particuliers pour promouvoir les rôles de leadership, les engagements en matière d’égalité des sexes et la création d’environnements commerciaux justes et progressistes, a-t-il plaidé.

Dans le même temps, Caroline T. Nyamayemombe, représentante d’ONU Femmes au Vietnam, a souligné que les entreprises dirigées par des femmes jouent un rôle essentiel dans la réduction des écarts entre les sexes sur le lieu de travail, sur le marché et dans la communauté.

Photo : Vietnamplus/CVN

Elle a exprimé son espoir que les prix WEPs inaugureraient une ère de transformation, établissant de nouvelles normes à suivre pour les entreprises et garantissant que personne ne soit laissé pour compte, y compris les entreprises elles-mêmes.

Plus de 100 délégués participants représentant des entreprises et des agences gouvernementales ont partagé les leçons apprises en matière de promotion de l’égalité des sexes par le biais de relations avec la communauté et les partenaires, de création de chaînes d’approvisionnement durables et de mise en œuvre d’initiatives financières pour l’égalité des sexes. L’événement a également examiné les résultats du projet "WE RISE Together" après trois ans de mise en œuvre.

Christine Arab, directrice régionale d’ONU Femmes pour l’Asie et le Pacifique, a noté que l’autonomisation des entreprises dirigées par des femmes et de celles qui pratiquent l’égalité des sexes par le biais de fournisseurs diversifiés et d’achats responsables favorise non seulement l’égalité des sexes, mais stimule également la croissance économique et le développement durable. Le projet "WE RISE Together" a montré qu’investir dans les femmes et l’égalité des sexes est un investissement intelligent pour l’avenir, a-t-elle déclaré.

Les prix WEPs d’ONU Femmes, lancés en 2020 et organisés chaque année depuis, visent à reconnaître le rôle pionnier des entreprises et des chefs d’entreprise dans la promotion de l’égalité des sexes et le soutien des WEPs. Lors de l’édition 2024, des prix ont été décernés dans six catégories, notamment l’engagement des dirigeants en faveur de l’égalité des sexes, l’égalité des sexes sur le lieu de travail et l’égalité des sexes sur le marché. En 2022, 15 entreprises vietnamiennes ont reçu ces prix. À ce jour, 222 entreprises au Vietnam et 10.296 dans le monde se sont engagées à respecter ces principes.

Le projet "WE RISE Together", en cours au Vietnam de mars 2022 à février 2025, a généré des résultats significatifs. Il contribue au processus d’élaboration de politiques pour les petites et moyennes entreprises, tout en formant 653 dirigeants et employés, dont 98% sont des femmes, de 261 entreprises dirigées par des femmes.

VNA/CVN