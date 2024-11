Solutions technologiques pour un développement de ville intelligente

Le Sommet Vietnam - Asie sur les villes intelligentes 2024 (Vietnam - Asia smart city Summit 2024), placé sous le thème "Villes intelligentes - économie numérique - développement durable", se déroulera, les 2 et 3 décembre à Hanoï, a annoncé mardi 26 novembre l'Association des logiciels et des services des technologies de l'information du Vietnam (VINASA).

>> Binh Duong mise sur la ville intelligente

>> Sept meilleures communautés intelligentes en 2022 à l’honneur à Binh Duong

>> Binh Duong, l'une des sept meilleures communautés intelligentes au monde

Photo : VietnamPlus/CVN

Cet événement vise à proposer des solutions technologiques et des stratégies de gestion pour aider les villes à moderniser leurs infrastructures et à développer des services intelligents et durables au bénéfice des citoyens.

Cet événement comprendra huit sessions plénières et thématiques : villes intelligentes - économie numérique - développement durable ; ville intelligente : gouvernance, solutions numériques, infrastructures et plateformes pour l'économie numérique et le développement durable ; stratégie de l'industrie des semi-conducteurs : une nouvelle force motrice pour Hanoï et le Vietnam ; mobilité verte et intelligente pour un développement urbain durable ; NetZero - environnement et énergie vers une ville zéro émission en 2050 ; maison intelligente pour la santé et le confort…

Le sommet sera ponctué par la cérémonie de remise des prix Smart City et VietFuture Innovation, ainsi que par la Journée japonaise des technologies de l'information et de la communication (Japan ICT Day).

En parallèle, une exposition et des activités commerciales favoriseront la coopération, créeront des opportunités de collaboration entre les entreprises et l'État, ainsi qu'entre les entreprises nationales et les organisations internationales.

Le 1er août 2018, le Premier ministre de la décision n°950/QD-TTg a promulgué la décision 950/QD-TTg approuvant le projet de développement de villes intelligentes durables pour 2018-2025, avec vision jusqu'en 2030. L'objectif à l'horizon 2030 est d'établir des réseaux de villes intelligentes dans les régions Nord, Centre, Sud et delta du Mékong, avec Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Da Nang et Can Tho comme pôles d'excellence.

À ce jour, 48 des 63 villes et provinces du Vietnam déploient des projets de villes intelligentes. Malgré de nombreux progrès obtenus, certains enjeux persistent, notamment en termes de financement, de ressources et de compatibilité des infrastructures. Ce sommet constitue ainsi une bonne occasion pour le partage d'expériences entre investisseurs et partenaires stratégiques pour réfléchir à des solutions afin d'accélérer et d'optimiser le processus en cours.

VNA/CVN