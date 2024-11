Le Vietnam devrait compter 100 millions d’internautes d’ici 2029

>> Agir ensemble pour un Internet plus sûr

>> Lancement de la campagne "Tin" pour sensibiliser les internautes au Vietnam

Selon Vu Hoàng Liên, le développement exceptionnel d'Internet ouvre d'énormes opportunités aux entreprises vietnamiennes de technologie numérique.

Avec la préparation des infrastructures et l'attention du gouvernement, le Vietnam montre de plus en plus son potentiel pour devenir un centre d'innovation à l’ère de l'Intelligence artificielle des objets (AIoT), a-t-il estimé.

Photo : BĐT/CVN

Cependant, pour réaliser une avancée décisive, Vu Hoàng Liên a mis l’accent sur une coopération solide entre le gouvernement, les entreprises et la communauté technologique.

Selon Nguyên Thanh Phuc, directeur du Département des télécommunications (relevant du ministère de l'Information et de la Communication), actuellement, les infrastructures numériques ont un rôle stratégique pour le développement socio-économique. Elles créent une base solide pour la croissance économique et le progrès social, ouvrant de nouvelles opportunités et un nouvel espace de développement aux entreprises technologiques et aux entreprises de télécommunications.

Dans les temps à venir, afin d'assurer la communication et l'échange de données à l'échelle mondiale, le Vietnam prévoit d'ajouter au moins 8 lignes de câbles optiques sous-marins supplémentaires d'ici 2030, selon Nguyên Thanh Phuc.

L'investissement dans les infrastructures Internet vise à assurer la durabilité et la sécurité des infrastructures de télécommunications internationales, ainsi qu’à améliorer la capacité de connexion internationale du Vietnam.

Le Vietnam encourage les entreprises technologiques à investir dans la construction de centres de données à grande échelle et dans la création de centres de données pour l'intelligence artificielle (AI-Data Center), a-t-il conclu.

VNA/CVN