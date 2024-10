L’opération "Vol en rose" de Vietnam Airlines pour l'égalité des sexes

Avec plus de 100 passagers, dont des représentants de Vietnam Airlines, de l'ONU Femmes, du ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, ainsi que de l'Union des femmes du Vietnam, le vol VN1203 fut un voyage symbolique, porteur d'un message fort sur l'égalité des sexes. Il a réaffirmé l'engagement de Vietnam Airlines en faveur d'une société égalitaire et d'un développement durable.

Le rose, souvent associé aux femmes, a été adopté par Vietnam Airlines et l'ONU Femmes pour symboliser la diversité et l'égalité des sexes. À bord de ce vol spécial, les passagers ont reçu des cadeaux aux couleurs emblématiques de la campagne, tels que des chemises roses avec le logo de la compagnie, dégusté du thé au lait et reçu d'autres petits présents roses. Ce geste incarne un message de liberté de choix et de respect de la diversité.

''Nous croyons que chaque petite action contribue à de grands changements. Participer à des initiatives communautaires, telles que la campagne HeForShe, en est une preuve évidente. Vietnam Airlines espère que ce +Vol en rose+ diffusera largement le message de l'égalité des sexes et encouragera chacun à se mobiliser pour construire une société plus équitable, tout en promouvant des actions positives'', a déclaré Lê Duc Canh, directeur général adjoint de la compagnie.

Dans le cadre de la campagne HeForShe, des représentants de Vietnam Airlines, de l'ONU Femmes, de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Vietnam (VCCI) et du Comité populaire de la ville de Cân Tho ont également visité un centre d'hébergement à Cân Tho pour offrir des produits de première nécessité et apporter un soutien financier. Cette initiative vise à soutenir les femmes en difficulté, reflétant la solidarité de la communauté envers les personnes vulnérables et l'esprit de la campagne HeForShe.

Auparavant, en 2022 et 2023, Vietnam Airlines a collaboré avec l'ONU Femmes pour mener la campagne ''Colorie le ciel en orange'', visant à mettre fin aux discriminations de genre.

Des initiatives comme le ''Vol en orange'' illustrent l'engagement de Vietnam Airlines à générer des changements positifs dans la société, en sensibilisant et en mobilisant autour de l'objectif d'égalité des sexes.

Lancé par l'ONU Femmes en 2014, le mouvement mondial HeForShe invite les hommes et l'ensemble de la société à s'engager en faveur de l'égalité des sexes. En cherchant à éliminer les stéréotypes de genre et à créer des opportunités équitables pour tous, le mouvement a déjà attiré des millions de participants. Il met également en lumière que l'égalité des sexes ne concerne pas uniquement les femmes, mais nécessite la participation et le soutien des hommes pour parvenir à un changement durable.

En participant à la campagne HeForShe, Vietnam Airlines réaffirme son engagement à soutenir la promotion des droits des femmes et l'égalité des sexes.

Texte : Hà Câm/CVN

Photos : Vietnam Airlines/CVN