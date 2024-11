Vietnam - Finlande

Booster leur coopération dans l'hydrométéorologie et l'environnement

Des experts ont souligné les résultats de la coopération entre le Vietnam et la Finlande dans l'hydrométéorologie et l'environnement, qui ont contribué efficacement à l’amélioration des services de prévision météorologique, de prévention des risques des catastrophes naturelles et à la modernisation du secteur de l'hydrométéorologie du Vietnam.

>> Vietnam et Finlande: coopération dans les sciences, technologies et l’innovation

>> Vietnam et Finlande promeuvent la coopération dans l'éducation

>> Le Vietnam souhaite développer un partenariat avec la Finlande

Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors d’un séminaire organisé le 27 novembre à Hanoï, le vice-ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement, Lê Công Thành, a proposé au gouvernement et au ministère des Affaires étrangères de la Finlande de continuer à accompagner son ministère dans l’avenir, contribuant à l’édification d’un Vietnam sûr, propre, développé et aux efforts mondiaux contre le changement climatique.

Des experts finlandais ont apprécié les résultats des projets de l'Institut météorologique finlandais (FMI) au Vietnam, notamment les projets "Promotion de la modernisation des services hydrométéorologiques au Vietnam" et "Promotion de la modernisation des systèmes de surveillance et de gestion de la qualité de l'air dans les zones urbaines du Vietnam", ce qui permet au Vietnam de mieux s’adapter aux risques liés au climat et au changement climatique.

À cette occasion, des experts ont présenté des résultats de recherches météorologiques et des solutions et modèles capables à appliquer au Vietnam et au Vietnam.

VNA/CVN