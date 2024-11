Hôi An : les métiers traditionnels primés pour leur transition numérique aux Kotler Awards 2024

Une initiative visant à accompagner les artisans et les organisations des métiers traditionnels de Hôi An, dans la province de Quảng Nam (Centre), dans leur transition numérique pour augmenter leurs ventes en ligne a remporté un prix prestigieux à l'international.

>> Hôi An et Dà Nang parmi les meilleures destinations pour les nomades numériques de 2024

>> Hôi An attire les visiteurs par de circuits touristiques attrayants

>> Hôi An attire les visiteurs par de circuits touristiques attrayants

Photo : CTV/CVN

Lors de la cérémonie des Kotler Awards 2024, organisée à Hô Chi Minh-Ville le 22 novembre, le projet Hôi An - Làng nghê lên sô (Hôi An - Les métiers traditionnels se digitalisent) a été primé dans la catégorie "Technologies numériques et innovation ayant un impact significatif" (Impactful Digital & Inno-tech). Ce projet a pour objectif d’accompagner les artisans des villages traditionnels dans leur transformation numérique, leur permettant ainsi de dynamiser leurs activités grâce à la vente en ligne.

L’initiative a démarré avec des ateliers, des séances de partage et des conseils stratégiques pour aider les artisans à moderniser leur approche commerciale en adoptant les outils numériques. Bien que de nombreux villages artisanaux possèdent un savoir-faire unique et une main-d'œuvre talentueuse, beaucoup peinaient à évoluer et restaient ancrés dans des méthodes de vente traditionnelles, freinant ainsi leur développement économique.

Photo : TT/CVN

Dans le cadre du projet, des experts en vente, marketing digital et communication ont été mobilisés pour enseigner aux artisans comment intégrer la technologie afin de valoriser leurs produits et d’accéder à un marché mondial, en particulier à l’international. Hôi An abrite environ 50 métiers et villages artisanaux, dont plusieurs sont classés au patrimoine culturel immatériel national. Ces métiers bénéficient d’une attention particulière, mêlant préservation et exploitation dans le secteur touristique. Par ailleurs, Hôi An est membre du Réseau des Villes Créatives de l’UNESCO dans les domaines de l’artisanat et des arts populaires.

Photo : TT/CVN

Les Kotler Awards, créés par le professeur Philip Kotler, récompensent des professionnels du marketing, des entreprises et des organisations qui se distinguent par leur excellence et leur conformité aux standards mondiaux. Ce prix vise également à diffuser des exemples inspirants à travers un réseau de plus de 100 pays. La cérémonie de 2024 marquait la deuxième édition des Kotler Awards au Vietnam.

Thao Nguyên/CVN