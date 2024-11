Coopération Russie - Vietnam en matière de formation en économie

L'Association des universités économiques de la Russie et du Vietnam a tenu, le 26 novembre à Moscou, sa première réunion, marquant un nouveau jalon dans le renforcement de la coopération entre des universités des deux nations.

Nikolai Kudriavtsev, directeur par intérim du Département de la coopération internationale du ministère russe de la Science et de l'Enseignement supérieur, a indiqué que chaque année, la Russie octroyait 1.000 bourses d'études aux étudiants vietnamiens pour qu’ils puissent suivre des cursus dans des établissements d'excellence sur son sol.

Les statistiques 2022-2023 indiquent qu’environ 3.000 étudiants vietnamiens poursuivaient leurs études en Russie, a-t-il fait savoir.

Le recteur de l'Université russe des finances (FU), Stanislav Prokofiev, a affirmé que la création de l'Association des universités économiques de Russie et du Vietnam visait à obtenir des résultats spécifiques dans la coopération en matière de recherche scientifique et de promotion des cultures et des langues des deux pays.

Le président de l'Université d'économie de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Dông Phong, a souligné que cet événement marquait l’ouverture d’une nouvelle voie de coopération et une base importante pour approfondir l'amitié et la coopération entre les deux pays.

La réunion a été marquée par la signature de protocoles d’accords sur l’adhésion par plusieurs établissements vietnamiens, notamment l'Université d'économie de Hô Chi Minh-Ville, l'Académie bancaire, l'Université d'économie de l'Université nationale du Vietnam, et l’Université financière et bancaire de Hanoï.

L'Association a également accueilli de nouveaux membres russes, dont les Universités d'État d'économie de l'Oural et de Rostov, ainsi que l'Académie russe du commerce extérieur.

Le même jour, le ministère russe de la Science et de l'Enseignement supérieur a décerné à Tô Tuyêt Khanh, experte en coopération internationale de l'Université russe des finances, l’insigne "ambassadeur de l'éducation russe".

