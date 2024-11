Exposition de photos pour l'égalité des sexes au Vietnam

Le ministère de la Police en collaboration avec l'Agence des Nations unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes (ONU Femmes) a organisé mercredi 27 novembre une exposition de photos "Propagande juridique à l'occasion du Mois d'action pour l'égalité des sexes et la prévention et la réponse à la violence basée sur le genre" au Musée de la police populaire à Hanoï.

Photo : Pham Kiên/VNA/CVN

L'exposition fait partie d'une série d'activités du Mois d'action pour l'égalité des genres et la prévention et la réponse à la violence basée sur le genre en 2024 à l'échelle nationale. L'exposition présente 63 photos correspondant à 63% des femmes vietnamiennes victimes de violences.

Les clichés soulignent le rôle important de la police populaire dans la protection des femmes et des enfants contre la violence sexiste. Ils sont présentés de manière positive pour encourager les femmes et les filles victimes de violences à demander le soutien de la police.

Il s'agit de la première exposition au Vietnam sur ce sujet, d'une durée de deux semaines, avec entrée gratuite du 27 novembre au 10 décembre 2024.

En marge de l'exposition, le général de corps d’armée Trân Quôc To, vice-ministre de la Police a reçu Christine Arab, directrice d'ONU Femmes dans la région Asie-Pacifique.

Photo : Pham Kiên/VNA/CVN

Il a salué les efforts et apprécié le rôle des Nations unies en général et d'ONU Femmes en particulier dans l'établissement de normes mondiales sur l'égalité des sexes et la mise en œuvre d'activités pratiques bénéfiques aux femmes et aux filles du monde entier.

Il a affirmé que son ministère continuerait à contribuer efficacement aux efforts communs visant à mettre en œuvre les grandes orientations d'ONU Femmes, ainsi que la politique globale des Nations unies visant à promouvoir l'égalité des sexes et à autonomiser les droits des femmes. Le Vietnam est élu au Conseil exécutif d'ONU Femmes pour le mandat 2025-2027.

De son côté, Christine Arab a affirmé qu'ONU Femmes était prête à soutenir le ministère vietnamien de la Police dans le renforcement des capacités et la mise en œuvre d'initiatives liées à la prévention et à la réponse à la violence sexiste, ainsi qu'à la réalisation du programme d’action nationale sur les femmes, la paix et la sécurité.

Elle a exprimé son désir de faire de la coopération avec le ministère vietnamien de la Sécurité publique un modèle aux niveaux national, régional et international.

VNA/CVN