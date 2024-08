L'ONU Femmes salue le Plan d'action du Vietnam sur les femmes, la paix et la sécurité

La mise en œuvre du Plan d'action national (PAN) du Vietnam sur les femmes, la paix et la sécurité intervient à un moment crucial, alors que les défis mondiaux touchent tout le monde et que les femmes et les filles à travers le monde continuent de faire face à de nombreuses vulnérabilités et discriminations.

"Le lancement de ce Plan d'action national est plus important que jamais. L'entité des Nations Unies consacrée à l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes (ONU Femmes) est prête à aider le gouvernement vietnamien à élargir ses partenariats, et à mobiliser des ressources afin de veiller à ce qu'aucune femme ou fille ne soit laissée pour compte", a souligné Sima Bahous dans son communiqué.

Le PAN est construit sur la base de quatre piliers de l'Agenda Femmes, paix et sécurité (FPS), à savoir: la participation ; la prévention, la protection et le relèvement. Il mentionne également la coopération internationale, soulignant la détermination du Vietnam à collaborer avec la communauté internationale pour faire avancer l'Agenda FPS.

Un plan de mise en œuvre clair et mesurable constituera une base solide pour le financement et l'appel à un investissement accru dans l'Agenda FPS. Cela permettra de maintenir l'élan et de continuer à attirer le soutien des ministères et des agences concernés au Vietnam", a déclaré Ryce Chanchai, responsable du Programme régional pour la gouvernance de l'ASEAN et les femmes, la paix et la sécurité d'ONU Femmes.

Selon l'ONU Femmes, le Vietnam a fait des progrès significatifs en matière d'égalité des sexes, faisant preuve d'une forte volonté politique et d'une forte motivation pour promouvoir l'égalité des sexes, notamment en améliorant le classement mondial en matière d'égalité des sexes de la 83e à la 72e place sur 146 pays depuis l'adoption de l'Agenda 2030 pour le développement durable, et la promulgation de la Loi sur l'égalité des sexes (2006) et de la stratégie nationale sur l'égalité des sexes (2021-2030) et de la Loi sur la prévention et le contrôle de la violence domestique (2022).

Au niveau international, le Vietnam a été un ardent défenseur de l'Agenda FPS. Le Vietnam a été à l'origine de la proposition de la résolution 1889 du Conseil de sécurité de l'ONU en 2009, axée sur le rôle des femmes dans la consolidation de la paix après les conflits. Au cours de son mandat de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU (2020-2021), le pays a accueilli une conférence internationale sur le thème "Renforcer le rôle des femmes dans la construction et le maintien de la paix : des engagements aux résultats", adoptant l'Engagement d'Hanoï avec le co-parrainage de 75 États membres de l'ONU.

Plus récemment, le Vietnam a de nouveau souligné son engagement à promouvoir l'égalité des sexes en étant élu au Conseil exécutif d'ONU Femmes pour le mandat 2025-2027. L'ONU Femmes a fourni un soutien technique au gouvernement vietnamien pour l'élaboration du PAN FPS depuis 2021, par l'intermédiaire du ministère des Affaires étrangères, avec le soutien des gouvernements du Canada, du Royaume-Uni, de l'Australie et de la République de Corée.

