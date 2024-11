Les Pays-Bas aident la ville de Can Tho à s'adapter au changement climatique

Les deux parties ont discuté des opportunités de coopération bilatérale dans des domaines tels que l'agriculture, l'environnement, l'adaptation au changement climatique, etc.

Selon Nguyen Thuc Hien, Can Tho met en œuvre des mesures globales et résolues pour stimuler la croissance verte, faire face au changement climatique et promouvoir un développement durable. Par conséquent, la ville souhaite coopérer et étudier des expériences des Pays-Bas à travers des projets et programmes liés au développement durable, à la réalisation de l'objectif de zéro émission nette.

Daniel Stork a témoigné de sa confiance envers les relations durables et croissantes entre le Vietnam en général, Can Tho en particulier et les Pays-Bas.

Selon lui, Can Tho met en œuvre avec succès plusieurs solutions pour s'adapter à la montée du niveau de la mer, tout en réduisant les risques d'inondations.

Selon le Département des affaires étrangères de Can Tho, au cours des neuf premiers mois de 2024, les exportations de la ville vers les Pays-Bas on atteint 22,01 millions de dollars. Elle a principalement exporté vers ce pays des produits aquatiques, agricoles et alimentaires transformés, ainsi que des vêtements. Can Tho compte actuellement un projet financé par des investissements directs des Pays-Bas.

Dans le domaine des ONG, trois programmes et projets financés par les Pays-Bas sont en cours à Can Tho, à savoir le projet "Collecte automatique des déchets flottants sur le fleuve à Can Tho", le projet "WaterWorX visant à approvisionner en eau résilient au changement climatique dans le Sud-Ouest du delta du Mékong" et le programme "Blue Dragon Vietnam - Renforcement de la gestion des ressources en eau dans le delta du Mékong (première phase) à Can Tho".

