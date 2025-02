Félicitations à l'occasion des 75 ans des relations diplomatiques avec la Hongrie et la Roumanie

À l'occasion du 75ᵉ anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Hongrie ainsi qu'entre le Vietnam et la Roumanie (3 février 1950 - 2025), le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Sơn, a adressé des messages de félicitations au ministre des Affaires étrangères hongrois, Péter Szijjártó, et au ministre des Affaires étrangères roumain, Emil Hurezeanu.