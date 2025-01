La Hongrie attache de l'importance à ses relations avec le Vietnam

L’ambassadeur du Vietnam en Hongrie, Bùi Lê Thai, a rencontré mardi 21 janvier à Budapest le secrétaire d’État adjoint du ministère hongrois des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, chargé de la politique vers l’Est, Stifter Adam.

>> Pham Minh Chinh et Viktor Orban au Forum d’affaires Vietnam - Hongrie

>> Amélioration de l’efficacité des accords de coopération Vietnam - Hongrie

>> Rencontre d'amitié à l'occasion des Fêtes nationales du Vietnam et de la Hongrie

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont fait le bilan des résultats positifs dans le développement des relations Vietnam - Hongrie ces derniers temps. Elles ont discuté des orientations du développement des relations Vietnam - Hongrie, ainsi que des mesures destinées à promouvoir la coopération bilatérale dans les temps à venir.

Les deux parties ont convenu de travailler en étroite collaboration pour assurer le succès des activités de célébration du 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays cette année (3 février 1950-2025).

L’ambassadeur Bùi Lê Thai a réaffirmé que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens tenaient toujours en haute estime le renforcement de leurs relations d’amitié traditionnelle et de coopération globale avec la Hongrie. Il s’est félicité de la grande confiance politique et du bon développement des relations entre les deux pays au cours des dernières années.

Il s’est engagé à faire de son mieux pour approfondir davantage le partenariat intégral entre les deux pays et rendre la coopération bilatérale de plus en plus étroite, efficace et substantielle dans tous les domaines.

Dynamiser la coopération économique

Le diplomate a proposé aux deux parties d’organiser au plus tôt la 10e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Hongrie sur la coopération économique à Hanoï. Il a souligné la nécessité de dynamiser les relations commerciales et d'investissement, ainsi que de promouvoir la coopération bilatérale dans les domaines de la culture, de l’art, du tourisme et de l’éducation.

Il a également proposé au gouvernement hongrois de reconnaître au plus tôt la communauté vietnamienne vivant en Hongrie, en tant que 14e minorité ethnique de Hongrie, lui permettant de s’intégrer plus profondément et pleinement dans la vie sociale hongroise.

Pour sa part, le secrétaire d’État adjoint Stifter Adam a souligné que la Hongrie attachait une grande importance au renforcement de ses relations avec le Vietnam. Les deux pays disposent d’une grande confiance politique. Ce sont des bases solides pour que les deux pays puissent promouvoir leur partenariat global dans de nombreux domaines différents, a-t-il indiqué.

Il s’est engagé à travailler en étroite collaboration avec l’ambassade du Vietnam en Hongrie pour organiser avec succès les célébrations du 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales cette année.

Il a hautement apprécié les contributions importantes de la communauté vietnamienne au développement socio-économique de la Hongrie et a promis de soutenir la reconnaissance de la communauté vietnamienne en tant que minorité ethnique de son pays, dans la mesure où la loi le permet.

Concernant les mesures destinées à promouvoir les relations bilatérales dans les temps à venir, les deux parties ont convenu d’organiser régulièrement les visites de haut rang et les échanges de délégations à tous les échelons.

Il est important d’élargir les mécanismes de coopération bilatérale, tels que les consultations politiques à tous les niveaux ou encore les dialogues sur les questions d’intérêt commun, dans un esprit ouvert, franc et de respect mutuel. Il faut également renforcer les échanges entre les communautés d’affaires et les deux peuples.

Les deux pays doivent poursuivre leur coordination étroite dans le cadre des forums multilatéraux, dont l’Organisation des Nations unies (ONU).

VNA/CVN