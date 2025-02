Le Vietnam prêt à coopérer avec le corps diplomatique en Hongrie

L'ambassadeur Bui Lê Thai a exprimé sa satisfaction de pouvoir échanger avec le chef du corps diplomatique en Hongrie sur des sujets d'intérêt commun. Il a souligné que la Hongrie occupait une position et un rôle importants en Europe centrale et orientale, étant le premier pays de la région que le Vietnam a élevé au rang de partenaire global en 2018.

Les relations entre le Vietnam et le Vatican ont connu une progression notable, marquée par des rencontres fructueuses entre de hauts dirigeants vietnamiens et le pape François. L'année 2023 a été un tournant avec l'élévation du niveau de représentation du Vatican au Vietnam, passant d'un envoyé spécial non-résident à un représentant résident.

Cette évolution témoigne de l'engagement constant du Parti et de l'État vietnamiens à respecter et à garantir la liberté de culte et de religion, tout en favorisant les activités religieuses, notamment celles de la communauté catholique. Cette décision, qui s'inscrit dans la politique étrangère du Vietnam, revêt une signification importante pour les deux parties, ouvrant la voie à un renforcement des relations Vietnam - Vatican.

L'ambassadeur Bui Lê Thai a également précisé que les hauts dirigeants vietnamiens avaient invité le pape François à se rendre au Vietnam lorsque les circonstances le permettront. Il a exprimé son engagement à participer activement aux activités du corps diplomatique afin de renforcer la coordination, de consolider la confiance et de favoriser la compréhension mutuelle entre ses membres.

De son côté, le chef du corps diplomatique en Hongrie, Michael W. Banach, a souligné la position importante de la Hongrie en Europe et au sein de l'Union européenne (UE).

Il s’est réjoui du développement positif des relations entre le Vietnam et le Vatican, espérant que les deux parties établiraient bientôt des relations diplomatiques officielles et que le Pape effectuerait prochainement une visite au Vietnam.

En tant que chef du corps diplomatique et nonce apostolique du Vatican, il s’est engagé à coordonner étroitement ses actions avec l'ambassadeur Bui Lê Thai et l'ambassade du Vietnam en Hongrie afin de promouvoir les relations entre le Vietnam et la Hongrie, ainsi qu’entre le Vietnam et le Vatican.

