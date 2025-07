Le chef du Pati, Tô Lâm, au lancement des travaux d’une école à Diên Biên

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a assisté le 27 juillet à la cérémonie de lancement des travaux de l’école inter-niveaux primaire et secondaire de Si Pa Phin, dans la province montagneuse de Diên Biên (Nord).

Il s’agit du premier ouvrage s’inscrivant dans le cadre de la politique récemment adoptée par le Bureau politique, visant à renforcer l’investissement dans la construction de 248 écoles inter-niveaux primaire et secondaire dans les régions frontalières. L’initiative illustre l’engagement du Parti et de l’État à garantir l’égalité des chances en matière d’éducation, notamment pour les populations issues de minorités ethniques vivant dans des zones reculées.

Photo : VNA/CVN

Conçue pour accueillir plus de 1.000 élèves du primaire et du collège, la future école comprendra 31 classes, des espaces spécialisés, un internat, une bibliothèque, un terrain pour les sports ainsi qu’une piscine. Le projet, d'un investissement de 220 milliards de dôngs, vise à offrir un cadre d’apprentissage complet, sûr et adapté aux besoins des communautés locales.

Prenant la parole lors de la cérémonie, Tô Lâm a réaffirmé le rôle central de l’éducation dans la stratégie de développement durable du pays. Il a appelé les autorités locales à soutenir les familles, à promouvoir la scolarisation des enfants et à favoriser une éducation alliant savoirs, valeurs morales et fierté nationale.

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant s’est également rendu dans la commune de Na Sang où il a assisté à l’inauguration d’une maison de relogement destiné à éliminer les habitations précaires au village de Nâm Chim.

À l’occasion de la Journée des Invalides de guerre et des Morts pour la Patrie, le 27 juillet, il a remis des cadeaux à dix familles ayant rendu service méritoires à la nation.

VNA/CVN