Le secrétaire général Tô Lâm apprécie les acquis socio-économiques de Diên Biên

En déplacement dans la province montagneuse de Điên Biên, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a eu, le 27 juillet, une séance de travail avec le Comité exécutif du Comité provincial du Parti. L’échange a porté sur la mise en œuvre des résolutions du Parti, les résultats obtenus en matière de développement socio-économique, de défense, de sécurité et de bien-être social.

>> Diên Biên : le chef du Parti inspecte l'administration locale à Si Pa Phin

>> Le chef du Parti, Tô Lâm, rend hommage aux Héros morts pour la Patrie

>> Le chef du Pati, Tô Lâm, au lancement des travaux d’une école à Diên Biên

La province de Điên Biên, située à l’extrême Nord-Ouest du pays, abrite 45 communes, quartiers et 1.446 hameaux ou quartiers résidentiels, avec la coexistence de 19 ethnies. En 2025, son PIB régional est estimé à près de 17.970 milliards de dôngs, avec une croissance économique continue. Les infrastructures, notamment en transport, urbanisme et services, sont progressivement améliorées. La pauvreté multidimensionnelle va reculer cette année à 17,66%, soit une baisse moyenne de 3,97% par an.

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors de la séance de travail, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a salué les progrès de la province, affirmant que la localité s’affirmait sur la carte du développement national, en cohérence avec son passé héroïque.

Faiblesses structurelles

Il a toutefois rappelé les faiblesses structurelles : économie locale encore fragile, faible autonomie budgétaire, dépendance au soutien central, et infrastructures régionales insuffisantes, notamment en transport, logistique, énergie et urbanisation. La province reste déconnectée des grands corridors économiques du pays. De plus, les conditions de vie en zones reculées, notamment frontalières, demeurent difficiles.

Le chef du Parti a cité des orientations claires pour une nouvelle étape. Pour sortir de cette situation, Tô Lâm a appelé Điên Biên à renforcer l’appareil administratif, le rendre plus efficace et souple ; valoriser les ressources humaines, notamment les cadres locaux ; intégrer les grandes orientations du Parti et les projets du 14ᵉ Congrès national dans les documents provinciaux de planification.

Photo : VNA/CVN

Tô Lâm a également insisté sur le rôle clé de l’économie privée, la nécessité de transformer l’agriculture vivrière en agriculture commerciale traçable et exportable, d’exploiter pleinement le potentiel des échanges transfrontaliers et du tourisme international.

Le développement culturel et social doit rester prioritaire, selon le dirigeant, notamment la préservation de l’identité ethnique, l’accès à l’éducation, à la santé et à la protection sociale, la réduction durable de la pauvreté, la diffusion de la culture et de l’information moderne jusque dans les hameaux les plus reculés.

Enfin, il a exhorté la province à mettre pleinement en œuvre les politiques à destination des minorités ethniques, à garantir la sécurité des frontières, à maintenir la stabilité politique, et à consolider le Parti et le système politique à tous les niveaux dans un esprit de rigueur et d’intégrité.

VNA/CVN