Hà Giang, l’un des meilleurs endroits pour admirer les cerisiers en fleurs en Asie-Pacifique

Photo : VnExpress/CVN

Que vous aimiez explorer des villages de montagne paisibles, vous immerger dans des parcs remplis de fleurs colorées ou savourer une tasse de café sous une canopée d’arbres colorés, ces destinations seront le choix parfait pour les voyageurs qui aiment la nature et sont passionnés de découverte

Pour ceux qui souhaitent s’immerger dans des paysages naturels majestueux et une culture indigène, Hà Giang est une destination à ne pas manquer. Durant cette saison, lorsque les cerisiers sauvages fleurissent, les cols sinueux et les célèbres montagnes calcaires de cette région semblent être mis en valeur dans leur charme. Les fleurs de pêcher et de cerisier fleurissent en alternance, teignant les collines accidentées de la "région des roches fleuries" de rose et de blanc.

Ces cerisiers (Prunus cerasoides) poussent dans des forêts de 1.200 à 2.400 m d’altitude. Leurs fleurs ont cinq pétales comme celles de l’abricotier du Sud et sont similaires à celles du cerisier japonais. La période de floraison est assez courte, commençant généralement début janvier et se terminant deux à quatre semaines plus tard selon les conditions météorologiques.

Photo : CTV/CVN

Le contraste entre les fleurs de pêcher immaculées et les majestueuses falaises calcaires crée une scène visuelle vraiment inoubliable. Outre la beauté des fleurs, Hà Giang est également une destination unique pour les touristes qui souhaitent explorer le riche patrimoine culturel des minorités ethniques locales.

Les touristes peuvent ainsi visiter d’anciens villages H’mông, une des 53 ethnies minoritaires du Vietnam, pour en savoir plus sur la culture locale, comme le tissage du lin et la technique du batik. En outre, ils ont également la possibilité de déguster de nombreux plats locaux tels que fondue au poulet noir, mèn mén (farine de maïs cuite à la vapeur, un plat rustique et traditionnel des H’mông), thắng cố (soupe d’entrailles de bovidés, typique des H’mông).

Parmi les autres destinations recommandées par Booking figurent Atok (Philippines), Doi Chang (Thaïlande), Alishan (Taïwan, Chine), Jinhae (Répubique de Corée) et Shizuoka (Japon).

VNA/CVN