Hô Chi Minh-Ville

L’ao dài, un excellent moyen de promouvoir le tourisme

Après plus d’une décennie d’organisation, le Festival de l’ ao dài (tunique traditionnelle vietnamienne) de Hô Chi Minh-Ville ne se contente pas d’impressionner les habitants et les touristes, il est également devenu une véritable spécialité culturelle de la mégapole du Sud.

Photo : VNA/CVN

À Hô Chi Minh-Ville, des expositions interactives sur l’ao dài allient harmonieusement tradition et modernité, permettant aux visiteurs d’admirer l’élégance de ce vêtement emblématique tout en s’immergeant dans l’atmosphère dynamique et créative de Hô Chi Minh-Ville. Ces événements contribuent à mettre en valeur la ville, qui se projette vers l’avenir tout en préservant fièrement son passé.

Selon Nguyên Thi Anh Hoa, directrice du Service municipal du Tourisme, la 11ᵉ édition du Festival de l’ao dài de Hô Chi Minh-Ville, qui se déroule tout au long de ce mois de mars, marque les esprits des habitants et des visiteurs. L’image de l’ao dai est largement promue, non seulement par les autorités municipales, mais aussi par les habitants et les amis internationaux.

Parmi les moments forts du festival, on peut citer le concours "L’ao dài gracieux de Hô Chi Minh-Ville", qui a mis en scène des performances remarquables alliant créativité et art. Le premier prix a été attribué à l’Union des femmes du 3ᵉ arrondissement.

Le concours de peinture sur ao dai a, quant à lui, offert aux jeunes artistes âgés de 9 à 16 ans l’occasion d’exprimer librement leur créativité en transformant des tissus traditionnels en véritables chefs-d’œuvre peints à la main. L’événement a attiré 400 jeunes talents à travers le pays, dont 40 créations exceptionnelles ont été récompensées.

Photo : VNA/CVN

Le concours photo en ligne sur l’ao dài a ajouté une touche numérique au festival, en invitant les participants à mettre en avant le charme intemporel de la tunique traditionnelle tout en faisant la promotion des monuments emblématiques, événements et hauts lieux culturels de la ville. Ouvert aux citoyens vietnamiens ainsi qu’aux résidents internationaux de Hô Chi Minh-Ville, le concours a suscité un enthousiasme considérable.

Nguyên Van Duoc, président du Comité populaire municipal, a souligné que l’ao dài avait transcendé son rôle de simple vêtement pour devenir un symbole culturel fort, représentant l’identité vietnamienne et la grâce des femmes vietnamiennes.

L’édition 2025 du Festival de l’ao dài de Hô Chi Minh-Ville témoigne de la fierté culturelle durable du Vietnam, en réunissant plus de 40 invités de renom, 60 créateurs de mode spécialisés dans l’ao dài et un spectacle de grande envergure rassemblant 5.000 participants vêtus de cette tenue traditionnelle. Alliant technologies de pointe et activités communautaires, le Festival offre des expériences inoubliables, renforçant ainsi la réputation de Hô Chi Minh-Ville comme une destination culturelle incontournable.

VNA/CVN