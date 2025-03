Quang Ninh s’établit comme destination de choix pour le tourisme de croisière

Photo : VNA/CVN

Grâce à sa beauté naturelle, à ses infrastructures modernes et à ses investissements importants dans les produits touristiques, la province du Nord-Est a attiré plus de 26.000 croisiéristes internationaux depuis début 2025, principalement en provenance d’Europe, des Amériques et d’Asie du Nord-Est.

Ha Long a récemment accueilli de nombreux paquebots de croisière renommés, dont le Celebrity Solstice, avec cinq escales et 14.000 touristes, le Seabourn Encore, avec trois voyages et 1.800 passagers, et le Silver Whisper, avec trois arrivées et 1.500 visiteurs. De nombreux navires de croisière font désormais escale au port international de Ha Long, ce qui laisse aux voyageurs plus de temps pour explorer les attractions locales et les sites culturels.

Xiang Hong, une touriste originaire de la province chinoise du Guangxi, a partagé son enthousiasme pour sa croisière à Ha Long, vantant les paysages à couper le souffle et l’expérience de voyage sans stress. Elle espère y retourner pour un séjour plus long afin d’explorer d’autres destinations comme le site archéologique de Yên Tu et l’île de Cô Tô.

Quang Ninh accueillera la toute première croisière charter le 30 avril. Le Pacific World, exploité par la compagnie japonaise Peace Boat, amènera environ 1.600 touristes, principalement japonais, dans la province lors de ce voyage, ce qui représente une opportunité significative de renforcer les liens touristiques maritimes entre les ports japonais et Quang Ninh, a déclaré le Département provincial de la culture, des sports et du tourisme.

Photo : VNA/CVN

En 2025, Quang Ninh prévoit l’arrivée d’environ 70 navires de croisière transportant près de 90.000 passagers, soit une augmentation de 30% par rapport à 2024. De grandes marques de croisières comme Mein Schiff 6, Celebrity Solstice et Costa Serena se sont inscrites pour accoster à Ha Long, donnant un coup de pouce crucial aux efforts locaux visant à atteindre les objectifs touristiques.

Pour atteindre ces objectifs, le secteur touristique de Quang Ninh a travaillé en étroite collaboration avec les opérateurs de croisières et a mis en œuvre de nouvelles politiques pour promouvoir ce marché à fort potentiel. Les arrivées de croisières devraient augmenter de 15% à 20% par an, grâce à la fréquentation régulière des grandes compagnies de croisières internationales.

Les installations modernes du port de croisière international de Ha Long répondent désormais aux normes internationales et peuvent accueillir de grands navires, garantissant ainsi aux visiteurs une expérience confortable et fluide.

Selon le directeur du port, Pham Van Hiêp, le port continuera d’améliorer la qualité de ses services, d’investir dans les infrastructures et d’assurer la sécurité des navires et des touristes. Il a exprimé l’espoir que le tourisme de croisière continuera d’attirer à Quang Ninh un large éventail de visiteurs venus de divers pays dans les années à venir.

VNA/CVN