Randonnées inoubliables dans les Hauts plateaux du Centre

À ce moment de l’année, les provinces des Hauts plateaux du Centre bénéficient d’un climat idéal : un temps sec et ensoleillé avec des températures agréables. Une période privilégiée pour les voyageurs en quête de nature et d’aventure.

Sentier Tà Nang - Phan Dung

Situé à 300 km de Hô Chi Minh-Ville et à cheval sur les provinces de Lâm Dông (Hauts plateaux du Centre), Ninh Thuân et Binh Thuân (Centre), le sentier Tà Nang-Phan Dung est l’un des plus beaux treks du Vietnam. Depuis des années, il ravit des milliers de randonneurs passionnés de la nature et de l’aventure. Il faut au moins deux jours pour parcourir les 55 km d’un itinéraire qui présente un certain niveau de difficulté.

Les pentes raides des collines constituent le principal défi du parcours. Tout au long du trek, le vent souffle à travers les montagnes et les randonneurs découvrent, émerveillés, des paysages à couper le souffle.

Plus on monte en altitude, plus le paysage évolue. Au milieu des collines, de vastes plaines verdoyantes ressemblent à d’immenses tapis de gazon. L’air y est frais. Les visiteurs peuvent admirer la beauté des montagnes encore sauvages. Une expérience inoubliable !

En chemin, les voyageurs traversent des cascades, des ruisseaux et d’immenses champs de pampa. Les randonneurs fatigués peuvent parcourir les derniers kilomètres en taxi-moto. Après deux jours d’immersion dans une nature spectaculaire, chacun pourra choisir de retourner à l’effervescence de Hô Chi Minh-Ville ou de se reposer sur l’extraordinaire plage de Mui Né (ville de Phan Thiêt, province de Binh Thuân).

Parc national de Bidoup-Nui Bà

Le Parc national de Bidoup-Nui Bà, l’un des plus grands du Vietnam, est situé au cœur du plateau de Lâm Viên, surnommé “le toit” des Hauts plateaux du Centre. Il comprend les deux plus hauts sommets de la région : Nui Bà (2.167 m) et Bidoup (2.287 m). Le parc s’étend sur les districts de Lac Duong et Dam Rông, dans la province de Lâm Dông, à environ 50 km de Dà Lat. Riche de centaines d’espèces animales et de milliers d’espèces végétales, il constitue un lieu idéal pour l’écotourisme et l’exploration de la nature.

Le sentier de randonnée de Bidoup-Nui Bà offre une topographie et un écosystème variés. Les touristes traversent des collines herbeuses et des ruisseaux, grimpent des pentes continues et découvrent de nombreuses espèces végétales rares, comme pin à deux aiguilles, orchidées sauvages et arbres centenaires. La saison sèche, de décembre à avril, est la période où les fleurs sauvages éclosent, offrant un spectacle coloré.

La faune est également diversifiée, avec civettes, muntjacs, faisans et gibbons à joues blanches. Les visiteurs ont aussi l’opportunité de découvrir la culture des K’ho, de déguster des spécialités locales telles que com lam (riz gluant cuit dans du bambou), ruou cân (alcool de riz à siroter avec une tige de bambou), et de participer à des danses traditionnelles aux sons des gongs.

Colline 1600

Surnommée la Colline 1600 par les habitants locaux en raison de son altitude de 1.600 m, cette destination unique se situe dans le bourg de D’ran, district de Don Duong (province de Lâm Dông), à 35 km de Dà Lat et à proximité de Ninh Thuân. Ce sentier, d’une douceur remarquable, présente une pente modérée. Il est emprunté quotidiennement par les villageois se rendant aux champs.

L’aventure débute à la ferme Su D’ran, berceau d’une marque de café de spécialité depuis plus de 15 ans. Ici, les visiteurs savourent une tasse de café aromatique avant de partir à la découverte de la Colline 1600. La randonnée, d’environ 4 km, dévoile une mosaïque de paysages enchanteurs : collines de pins majestueux, forêts primaires luxuriantes, vergers colorés et plantations de café verdoyantes. Depuis le sommet de la Colline, les voyageurs ont le privilège d’admirer un spectacle magique : la mer de nuages et le soleil levant.

Colline P’ró et mont Mo Por P’lieng

Nichés dans le district de Don Duong, la colline de P’ró et le mont Mo Por P’lieng offrent une expérience de randonnée unique, loin des sentiers battus des Hauts plateaux du Centre. Ici, la nature sauvage règne en maître.

L’ascension, qui dure entre quatre et six heures pour un parcours de 12 km, est une véritable immersion en pleine nature. Avant d’atteindre le sommet du mont Mo Por P’lieng, culminant à 1.354 m, les randonneurs traversent des forêts de pins et des vergers luxuriants, témoins de la richesse de la forêt primaire de P’ró.

