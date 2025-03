Bac Ninh propose des visites gratuites à travers ses joyaux culturels

Sorti le 1er mars, le clip Bac Bling de Hoa Minzy est rapidement devenu viral sur les réseaux sociaux, s’est hissé en tête des classements musicaux nationaux et a fait sensation à l’international. Le clip met en avant certains sites emblématiques de la province de Bac Ninh, notamment le temple Dô, le village de la poteries de Phu Lang, le village d’estampes populaire de Dông Hô et la pagode Dâu.

Photo : VNA/CVN

Forte du succès de Bac Bling et de l’engouement qu’il a suscité, la province de Bac Ninh propose des visites guidées gratuites pour rapprocher les visiteurs de ses sites historiques emblématiques, de ses villages artisanaux traditionnels et de ses temples sacrés, inspirant ainsi la fierté nationale.

Depuis la sortie du clip, les traditions et le patrimoine locaux ont été largement promus. Ces visites gratuites permettent de mieux connaître la province de Bac Ninh, sa culture et ses habitants, a déclaré le président du Comité populaire de la province de Bac Ninh, Vuong Quôc Tuân.

Photo : VNA/CVN

Selon Nguyên Huu Mao, directeur du Musée et du Centre de promotion du tourisme de Bac Ninh, ces visites sont proposées pour offrir aux habitants et aux visiteurs des expériences authentiques dans diverses destinations touristiques, villages artisanaux et sites historiques et culturels remarquables de la région.

Les visites commenceront à 08h00 et se termineront à 17h30 tous les samedis et dimanches, au départ du Musée de Bac Ninh, situé au 2, rue Ly Thai Tô, à Bac Ninh.

Les touristes seront transportés par bus de 45 places, avec deux départs quotidiens pour chaque visite.

Photo : VNA/CVN

La première excursion les mènera du Musée de Bac Ninh à la pagode But Thap, à la pagode Dâu, au village des estampes populaires de Dông Hô, au temple Dô et au Musée royal Nam Hông, avant de retourner au Musée de Bac Ninh.

La deuxième excursion partira également du Musée de Bac Ninh et se poursuivra jusqu’à la pagode Phât Tich, le tombeau de Kinh Duong Vuong, le village de la poterie de Phu Lang, le temple Nguyên Cao et la pagode Diên Quang, avant de revenir.

Bac Ninh est une région au riche passé historique et aux traditions culturelles vibrantes. En 2024, la province a accueilli plus de 2,3 millions de visiteurs, soit une augmentation de 40% par rapport à la même période en 2023, avec des revenus atteignant 1,9 billion de dôngs (près de 74,5 millions de dollars).

Photo : VNA/CVN

Lorsque le programme de visites gratuites prendra fin, la province de Bac Ninh évaluera son efficacité et trouvera d’autres moyens de stimuler davantage le tourisme local.



VNA/CVN