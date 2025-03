Tràng An : un trésor du patrimoine mondial en plein essor

La province de Ninh Binh (Nord) accorde une attention particulière à la préservation et à la valorisation du Complexe paysager de Tràng An, considéré comme un levier clé dans sa stratégie de développement touristique et culturel.

>> Le complexe paysager de Tràng An digne d'un patrimoine mondial

>> De prestigieuses destinations patrimoniales

>> Tràng An : conservation du patrimoine et développement économique

Photo : VNA/CVN

Récemment, un colloque international intitulé "Quantification de la valeur du complexe paysager de Tràng An et développement de la marque d’une destination classée au patrimoine mondial" a mis en lumière l'importance de ce site exceptionnel. Il ne se distingue pas seulement par sa beauté naturelle et son patrimoine culturel, mais représente également une valeur économique considérable.

Un patrimoine d’une valeur exceptionnelle

Avec son écosystème riche, ses paysages spectaculaires et son réseau dense de vestiges historiques et archéologiques, Tràng An est un véritable musée vivant de la nature et de la culture vietnamienne. Des sites emblématiques comme le Complexe écologique de Tràng An, la pagode Bái Đính ou encore Tam Côc - Bích Động témoignent de la civilisation millénaire des Vietnamiens et font de Tràng An une destination touristique unique et attrayante.

Selon des études menées par des experts de l’Organisation Santagata (Italie), de l’Institut Leibniz (Allemagne) et de l’Université nationale du Vietnam à Hanoï, la valeur économique totale de Tràng An est estimée à 213 milliards de dollars. Cette évaluation repose sur quatre piliers f

ondamentaux : l’écosystème naturel, la valeur culturelle et historique, le patrimoine de peuplement et les moyens de subsistance des populations locales, ainsi que l'impact de la marque Tràng An sur la scène touristique mondiale.

Une destination de renom sur la carte du tourisme mondial

S’étendant sur plus de 12.100 ha, le Complexe paysager de Tràng An comprend une zone centrale de 6.172 ha et une zone tampon de 5.965 ha, offrant un vaste espace dédié à la conservation et au tourisme durable. La ville de Hoa Lư, qui représente 70 % de cette aire protégée, est en passe de devenir un pôle majeur du patrimoine paysager et culturel au sein de la région du delta du fleuve Rouge.

Photo : VNA/CVN

Aujourd’hui, Tràng An – Hoa Lư s’impose comme l’une des principales destinations patrimoniales du Vietnam, au même titre que Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Huế, Hội An ou encore Hạ Long. La fusion récente entre la ville de Ninh Bình et le district de Hoa Lư, donnant naissance à la ville de Hoa Lư, constitue une avancée stratégique facilitant l’intégration de Tràng An dans un réseau touristique interprovincial et international.

Préserver le patrimoine tout en favorisant un développement durable

Depuis son inscription sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en juin 2014, Tràng An s’est imposé comme un modèle exemplaire de développement harmonieux entre préservation du patrimoine et croissance économique. Audrey Azoulay, Directrice générale de l’UNESCO, a salué cette approche, la considérant comme une référence en matière d’équilibre entre les intérêts des populations locales, des autorités et des entreprises.

Grâce à une gouvernance efficace et à l’engagement actif des habitants, Tràng An continue de générer de nouvelles valeurs, conciliant identité locale et modernité. Cette dynamique contribue à l’essor du tourisme durable et à la valorisation à long terme de ce patrimoine exceptionnel.

Photo : VNA/CVN

Situé sur la rive méridionale du delta du fleuve Rouge, province de Ninh Binh (Nord), Tràng An est un spectaculaire paysage karstique sillonné de vallées, pour certaines inondées, et encadré de falaises. Dans les grottes les plus en altitude ont été trouvées des traces d’activités humaines datant de 30.000 ans. Elles illustrent l’occupation de ce massif par des chasseurs-cueilleurs et leur adaptation aux changements climatiques et environnementaux. Tràng An comprend aussi Hoa Lu, l’ancienne capitale du Vietnam aux Xe et XIe siècles, ainsi que des temples, pagodes et paysages de rizières, des villages et lieux sacrés.

Avec le complexe paysager de Tràng An, la province de Ninh Binh est devenue un point lumineux sur la carte touristique du Vietnam et figure parmi les 10 provinces comptant le plus grand nombre de touristes.

