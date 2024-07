Développement de trois espèces végétales précieuses à Thanh Hoa

Des arbres de trois espèces végétales précieuses que sont Garcinia fagraeoides A. Chev. , Cephalotaxus mannii Hook f. et Camellia pleurocarpa (Gagnep.), ont été plantés dans la réserve naturelle de Pù Luông, province de Thanh Hoa (Centre).

Photo : VNA/CVN

Selon le directeur de la réserve naturelle de Pù Luông, Lê Dinh Phuong, ces efforts ont impliqué 200 nouveaux arbres de Garcinia fagraeoides A. Chev., 150 de Cephalotaxus mannii Hook f. et 200 de Camellia pleurocarpa (Gagnep.).

Auparavant, 130 arbres de l’espèce Garcinia fagraeoides A. Chev., 25 de l’espèce Cephalotaxus mannii Hook f et 120 de l’espèce Camellia pleurocarpa (Gagnep.), avaient été découverts dans les forêts de Pù Luong, dans le cadre d’un projet d’évaluation de la répartition et d’élaboration d'un plan de conservation pour ces trois espèces rares et précieuses à Pù Luong pour la période 2021-2024.

Les 130 arbres adultes de Garcinia fagraeoides A. Chev. apparaîssent à des altitudes comprises entre 465 à 1.041 m. Les 25 arbres adultes de Cephalotaxus mannii Hook f. vivent dans des zones de montagnes rocheuses à des altitudes comprises entre 741 et 1.234 m. Les 120 arbres adultes de Camellia pleurocarpa (Gagnep.) sont répartis à des altitudes comprises entre 184 et 1.009 m.

Les gardes forestiers locaux ont distribué des dépliants et ont organisé des rencontres avec des habitants locaux pour les sensibiliser à la conversation de la biodiversité. Ils ont organisé également des cours d’entraînement en faveur de 20 cadres locaux pour améliorer leurs capacités d’identification et de surveillance des espèces précieuses.

VNA/CVN