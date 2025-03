Le tourisme artisanal et rural, moteur de développement à Phu Yên

Le tourisme artisanal et rural représente une option séduisante pour les voyageurs en quête d'immersion culturelle, de rencontres authentiques et de découverte de la vie campagnarde. Consciente du fort potentiel de ce secteur, la province de Phu Yên (Centre) a mis en œuvre diverses initiatives pour stimuler le développement du tourisme rural et des villages artisanaux.

>> Élaboration d’un plan pour préserver le site Gành Da Dia à Phu Yên

>> Ouverture de la Semaine culturelle et touristique de Phu Yên 2024

>> Phu Yên vous convie à sa Semaine de la culture et du tourisme 2024

Photo : VNA/CVN

La province de Phu Yên s'efforce de transformer les produits OCOP (One Commune One Product - À chaque commune son produit) en produits touristiques emblématiques des zones rurales. Cette démarche vise à diversifier l'offre touristique et à répondre aux attentes variées des visiteurs, tout en valorisant les savoir-faire locaux et les produits du terroir.

Villages artisanaux liés au tourisme

Phu Yên se distingue par la richesse de son patrimoine artisanal, avec plus de 20 villages reconnus conformément au décret 52/2018/NĐ-CP du gouvernement sur le développement des activités rurales. Parmi ces villages, certains jouissent d'une renommée particulière, tels que les villages de production de sauce de poisson de Ganh Do, de galettes de riz de Hoa Da et de tissage de nattes en jonc de Phu Tan.

Conscientes de l'intérêt croissant des touristes pour les expériences authentiques en milieu rural, plusieurs entreprises de Phu Yên collaborent activement avec les habitants locaux pour développer des produits touristiques innovants. Ces initiatives visent à valoriser l'agriculture, les zones rurales et les villages artisanaux, en combinant savoir-faire traditionnel et développement du tourisme communautaire. Les premiers résultats de ces collaborations sont encourageants, témoignant du potentiel de cette approche.

Photo : VNA/CVN

Par exemple, le complexe touristique Stelia Beach Resort (situé à Tuy Hoa) s'est associé à la coopérative de production, de services et de tourisme des nattes en jonc d'An Cu (district de Tuy An) pour proposer un circuit touristique permettant de visiter, d'apprendre et d'expérimenter le tissage de nattes en jonc dans le village de Phu Tan. Ce village artisanal centenaire s'étend sur plus de 25 ha de culture de jonc et emploie près de 600 artisans.

Pendant les vacances du Nouvel An lunaire, Nguyên Thi Lan Huong, une touriste en provenance de Hô Chi Minh-Ville, a visité le village artisanal de Phu Tan. Elle a exprimé son enthousiasme pour la beauté paisible de la campagne, la balade en barque à travers les champs de jonc, ainsi que pour les activités de tissage de nattes et de fabrication d'objets artisanaux en fibre de jonc.

Le vice-président du Comité populaire du district de Tuy An, Nguyên Van Hoàng, a déclaré que son district avait mis en place un projet de préservation et de développement du village de tissage de nattes en jonc de Phu Tan, en lien avec le développement touristique. À cet égard, une enveloppe de 2,8 milliards de dôngs a été allouée pour soutenir les artisans locaux et agrandir la zone de culture de jonc à 50 ha.

Création de nouveaux produits touristiques

Le développement des villages artisanaux traditionnels joue un rôle crucial dans la transformation économique des zones rurales, en créant des emplois et en générant des revenus pour de nombreux travailleurs locaux. Cependant, l'intégration du tourisme dans les villages artisanaux et les activités agricoles reste confrontée à des défis significatifs.

Photo : VNA/CVN

Selon Nguyên Duc Thang, chef du Bureau du développement rural de la province de Phu Yên (relevant du Service de l'agriculture et du développement rural), la réussite de cette intégration repose sur un changement de mentalité. Il est essentiel de passer d'une approche agricole axée uniquement sur la production à une vision d'économie rurale cohérente et développée. Par ailleurs, le renforcement des compétences des habitants dans les domaines fondamentaux du tourisme, à travers des formations et des perfectionnements, constitue un facteur déterminant pour le succès de cette initiative.

Le Comité populaire de la province de Phu Yên a lancé un projet pilote pour développer des modèles de tourisme rural et promouvoir les produits OCOP dans le cadre de l’édification de la Nouvelle ruralité pour la période 2024-2025. Ainsi, 100% des sites touristiques ruraux bénéficieront d'un soutien à l'application des transactions électroniques dans les activités touristiques et seront promus via divers canaux de communication en ligne. De plus, 70% des propriétaires d'établissements touristiques ruraux recevront une formation en gestion touristique.

Selon Cao Hoàng Nguyên, chef du Bureau de gestion du tourisme, relevant du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, au moins dix produits artisanaux locaux participeront au programme OCOP et seront labellisés par un système d'étoiles pour attirer les touristes.

VNA/CVN