La zone touristique de Ba Bê veut prendre une dimension nationale

Photo : DLBB/CVN

La résolution du Congrès du Parti de la province de Bac Kan pour le mandat 2020-2025 a identifié l’une des tâches importantes consistant à faire de ce lieu une zone touristique nationale.

Dans le projet, Bac Kan vise à protéger les ressources touristiques et à accroître l’attraction touristique, à améliorer le système de transport et les infrastructures touristiques. D’ici 2030, ce lieu devra répondre aux critères d’une zone touristique nationale conformément à la loi du tourisme. Bac Kan s’efforcera d’accueillir un million de visiteurs en 2030, environ 1,35 million de visiteurs en 2035 et environ 2 à 2,5 millions de visiteurs en 2050.

La zone touristique devra offrir des installations de haute qualité au service des touristes, notamment des hôtels, des restaurants, des services de divertissement et de santé. La protection et la préservation d’un environnement propre ainsi que la protection des ressources touristiques devront être bien mises en œuvre.

Dès que Ba Bê sera devenu une zone touristique nationale, le secteur touristique connaîtra une croissance considérable. Le nombre prévu de visiteurs en 2025 atteindrait 485.000 et un million d’ici 2030. Le nombre de travailleurs de ce secteur passera d’environ 3.000 personnes à plus de 15.000 personnes. Le nombre de chambres d’hébergement s’élèvera à 2.400 contre 470.

Pour réaliser ce projet avec succès, Bac Kan a chargé le district de Ba Bê et les organes concernés de déterminer l’échelle et les limites de la zone touristique, de protéger les ressources touristiques et de développer des infrastructures techniques touristiques et des produits et services touristiques.

Promouvoir les traditions des groupes ethniques

Selon le Comité populaire de la province de Bac Kan, attirer les investissements joue un rôle crucial dans les résultats de la construction et l’efficacité de la zone touristique nationale de Ba Bê dans les temps à venir.

Par conséquent, Bac Kan a ajusté et achevé des politiques qui affectent directement le développement de la zone touristique de Ba Bê afin de créer un environnement des affaires favorable et attrayant pour les investisseurs.

La zone touristique de Ba Bê, relevant du district de Ba Bê, dans la province de Bac Kan, présente de nombreux potentiels et avantages particuliers en termes de paysage naturel, d’écosystème et de biodiversité. De plus, Ba Bê ne cesse de promouvoir les traditions culturelles des groupes ethniques dans le développement de l’environnement culturel afin d’attirer les touristes.

En 2004, le parc national de Ba Bê a été reconnu comme patrimoine naturel de l’ASEAN. En 2005, le lac de Ba Bê a figuré dans la liste des 20 lacs d’eau douce les plus spéciaux au monde qui doivent être protégés et est devenu "une perle verte de l’humanité".

En 2011, le Secrétariat de la Convention de Ramsar l’a reconnu comme le 1.938e site Ramsar au monde (zone humide d’importance internationale). En 2012, le site pittoresque du lac de Ba Bê a été classé site national spécial.

