Bac Kan capitalise sur le potentiel écotouristique du Parc national de Ba Bê

La province montagneuse de Bac Kan (Nord) prévoit de développer le Parc national de Ba Bê, dans le but d’attirer six projets d’investissement en baux environnementaux forestiers et de lancer trois nouveaux sites écotouristiques cette année.

Ledit Parc national, doté de montagnes calcaires, de paysages enchanteurs et d’une riche biodiversité, a acquis une reconnaissance internationale en 1995, lorsque la Conférence mondiale sur les lacs aux États-Unis l’a classé parmi les 20 lacs d’eau douce exceptionnels du monde nécessitant une sauvegarde.

Son statut prestigieux a été élevé au rang de parc du patrimoine de l’ASEAN par le Centre de l’ASEAN pour la biodiversité en décembre 2003. Le parc a continué à récolter des distinctions, étant reconnu comme une zone humide d’importance internationale par le Secrétariat de la Convention de Ramsar sur les zones humides en 2011, suivi de sa désignation comme site du patrimoine national spécial par le Premier ministre en septembre 2012.

Dotée d’un climat doux toute l’année, d’un paysage écologique vierge et de cultures ethniques minoritaires distinctives, la destination recèle un énorme potentiel pour le tourisme écologique, les retraites de bien-être, les visites éducatives, l’exploration culturelle et le tourisme d’aventure.

Défis à relever

Bien qu’il attire des dizaines de milliers de visiteurs chaque année pour le tourisme et la recherche, le parc est confronté à des défis pour capitaliser sur son potentiel écotouristique, notamment des investissements limités, des évaluations complètes insuffisantes et une expertise inadéquate en matière de gestion du tourisme.

Dans ce contexte, le Comité populaire provincial de Bac Kan a approuvé un plan directeur pour le développement du tourisme écologique, récréatif et de loisirs dans le parc pour la période 2021-2030. Le parc compte attirer 150.000 visiteurs par an, dont 10% de touristes internationaux, et créer 800 emplois permanents cette année.

D’ici 2030, la province espère obtenir huit projets d’investissement dans des baux environnementaux forestiers et accueillir 450.000 visiteurs par an, dont 20% de touristes internationaux.

L’initiative vise à encourager les séjours touristiques de plus de trois jours, à générer environ 2.000 emplois permanents et à maintenir des normes strictes de protection de l’environnement et de conservation de la nature.

Le plan couvre l’ensemble de la zone de 10.048 hectares du parc, qui s’étend sur sept communes des districts de Ba Bê et de Cho Dôn. Il servira de base à la gestion des activités touristiques, à la facilitation des projets d’investissement et à la mise en place de mécanismes de partage des bénéfices de l’écotourisme avec les communautés locales. Le plan devrait contribuer à faire découvrir la biodiversité, l’environnement écologique, la culture autochtone et l’importance historique du parc aux visiteurs.

