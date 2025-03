Ha Long se prépare pour son grand Carnaval 2025 sous le thème "Connecter le patrimoine"

>> La rencontre de printemps 2025 entre les localités frontalières aura lieu à Quang Ninh

>> Ha Long 2025 : l'art comme vecteur de changement pour le climat

>> Quang Ninh s’établit comme destination de choix pour le tourisme de croisière

Sous le thème "Connecter le patrimoine, ouvrir la voie à la gloire", le festival proposera une cérémonie d'ouverture solennelle, des prestations de DJ et un feu d'artifice en hauteur.

Les activités supplémentaires incluent un bal masqué, des flash mobs, des stands interactifs pour des expériences costumées, du body painting et la fabrication de masques personnalisés.

Le programme, d'une durée prévue de 90 minutes, sera retransmis en direct à 20h10 sur les chaînes de télévision de Quang Ninh et d'autres villes et provinces.

Le Carnaval de Ha Long est un événement annuel majeur pour la ville et la province de Quang Ninh, visant à promouvoir la culture locale et à dynamiser le tourisme estival. Il s'inscrit dans le programme de relance touristique de la province et ambitionne de devenir un festival international. L'édition 2024 a accueilli 198 délégations nationales et internationales.

Ha Long, ville patrimoniale, développe des projets pour se positionner comme une destination de festivals et de fleurs, renforçant ainsi sa marque.

Quang Ninh se fixe l'objectif d'attirer 20 millions de visiteurs, dont 4,5 millions d'étrangers, et de générer 55 000 milliards de dôngs (2,2 milliards de dollars) de revenus touristiques.

Elle met en œuvre des mesures globales pour atteindre cet objectif, en se concentrant sur la construction de la marque touristique de Quang Ninh, la diversification de ses produits touristiques, ainsi que l'amélioration de la qualité des services et de la compétitivité.

L’année dernière, la province a accueilli 19 millions de visiteurs, dont 3,5 millions d'arrivées internationales. Les recettes du tourisme ont dépassé les 46.000 milliards de dôngs.

VNA/CVN