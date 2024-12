Le Vietnam recense 174 projets d'IDE dans le secteur des semi-conducteurs

Le Vietnam recense 174 projets d'investissement direct étranger (IDE) dans le secteur des semi-conducteurs avec un capital de près de 11,6 milliards d'USD, selon le ministre du Plan et de l'Investissement, Nguyên Chi Dung, chef adjoint permanent du Comité directeur national sur le développement de cette industrie.

Le pays a pris des mesures drastiques pour développer l'industrie des semi-conducteurs en perfectionnant des mécanismes et des politiques, en mettant en œuvre d'un programme de développement des ressources humaines et d'une stratégie de développement de l'industrie, etc.

Le ministère du Plan et de l'Investissement a également collaboré avec des géants de la technologie comme Qualcomm, Google, Meta, LAM Research, Qorvo et AlChip. Des plans spécifiques sont en cours pour déplacer leurs chaînes d'approvisionnement vers le Vietnam, établir des centres de recherche et étendre les opérations de fabrication dans le pays.

Notamment, la signature d'un accord entre le gouvernement vietnamien et le géant américain des semi-conducteurs NVIDIA le 5 décembre visant à créer un centre de recherche et de développement en intelligence artificielle et un centre de données sur l'IA au Vietnam représente une impulsion majeure permettant au pays de réaliser un bond technologique dans un avenir proche.

Le Vietnam peut saisir cette opportunité rare pour s'intégrer profondément dans la chaîne de valeur de l'industrie des semi-conducteurs. Pour y parvenir, il est nécessaire de mobiliser la participation de tous les ministères, secteurs, localités, entreprises, instituts de recherche, universités ainsi que des experts nationaux et internationaux, a affirmé Nguyên Chi Dung. Il a souligné l'importance de concentrer les ressources pour atteindre les objectifs décrits dans le programme et la stratégie de développement des ressources humaines approuvés.

Il est essentiel de renforcer la coopération internationale et de s'engager activement avec les principales entreprises de semi-conducteurs et d'IA, en mettant l'accent sur l'attraction de projets d'investissement dans le domaine de l'emballage avancé, un secteur capable de créer une percée pour le Vietnam, a-t-il ajouté.

Il a également mis en avant trois piliers essentiels pour l'industrie des semi-conducteurs : des mécanismes et politiques adaptés, des infrastructures et une main-d'œuvre hautement qualifiée.

VNA/CVN