Les réalités et perspectives des énergies renouvelables en milieu rural

La pratique montre l’urgence de développer des solutions d’énergies renouvelables en milieu rural, contribuant ainsi à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à favoriser un développement durable et à améliorer les conditions de vie de la population.

Photo: VNA/CVN

Avantages des énergies renouvelables en milieu rural

Le milieu rural abrite des dizaines de millions de Vietnamiens et produit environ 16% du PIB. Dans la stratégie de développement économique du pays, la création de conditions favorables au développement durable des zones rurales, ainsi que l’amélioration des moyens de subsistance et des conditions de vie de la population, est toujours l’une des priorités du Parti et de l’État.

Dans ce contexte, le développement des énergies renouvelables en milieu rural est considéré comme une solution importante. Les avantages du développement des énergies renouvelables en milieu rural incluent la réduction des coûts énergétiques mensuels des ménages, l’amélioration des conditions et la qualité de vie, le soutien au développement socioéconomique dans les zones rurales, et le renforcement de la sécurité énergétique et l’autonomie énergétique.

D’autres avantages sont également notables. Par exemple, le développement des énergies renouvelables en milieu rural aidera à favoriser une agriculture de haute technologie à faibles émissions de carbone et tirer parti des potentiels locaux en matière d’énergies renouvelables, en particulier la biomasse. Parallèlement, cela offre aux populations de nouvelles opportunités d’accéder à des modèles de développement d’énergies renouvelables, contribuant ainsi à changer les habitudes et la culture d’utilisation des sources d’énergie.

Des politiques adaptées à la réalité

Ces derniers temps, le Vietnam a promulgué de nombreuses politiques et solutions importantes relatives au développement des énergies renouvelables à l’échelle nationale et en particulier, en milieu rural. On peut citer la Décision N°11/2017/QĐ-TTg, la Décision N°13/2020/QĐ-TTg du Premier ministre sur le mécanisme d’encouragement au développement de l’énergie solaire au Vietnam, la Décision N°37/2011/QĐ-TTg, et la Décision 39/2018/QĐ-TTg sur le mécanisme de soutien au développement des projets éoliens au Vietnam. La politique de développement rapide et durable des énergies renouvelables est renforcée par la Résolution N°55-NQ/TW du 11 février 2020 du Bureau politique sur l’orientation stratégique de développement énergétique nationale du Vietnam à l’horizon 2030, avec une vision à l’horizon 2045.

Une série de politiques importantes concernant le développement des énergies renouvelables a été promulguée par le gouvernement en 2024, telles que le décret N°80/2024/ND-CP, le décret N°115/2024/ND-CP et le décret N°135/2024/ND-CP promulgué le 22 octobre 2024.

Avis d'experts

Selon les experts, pour développer efficacement les énergies renouvelables en milieu rural, il est nécessaire de prendre en compte plusieurs facteurs. Premièrement, il faut élaborer des politiques de soutien au développement des énergies renouvelables, sans lesquelles la transition énergétique sera lente. Il est nécessaire d’étudier et de promulguer rapidement une loi détaillée sur les énergies renouvelables, qui jouera un rôle central dans la transition énergétique du Vietnam dans les années à venir.

Photo : VNA/CVN

Deuxièmement, il faut encourager et soutenir les communautés à développer des modèles d’énergies renouvelables, tels que les villes vertes et les villages verts. Il est nécessaire d’étudier et de créer un Fonds de développement des énergies renouvelables.

Troisièmement, il faut intensifier les efforts de sensibilisation, de vulgarisation et encourager la participation de toute la société au développement du marché des énergies renouvelables, renforcer la sensibilisation au rôle important du développement et de l’utilisation des énergies renouvelables dans le développement socioéconomique.

Enfin, il faut étudier et appliquer le modèle de planification énergétique locale. Il s’agit d’un processus de planification mené par les communautés locales, c’est-à-dire les gens vivant directement sur le territoire. La planification énergétique locale consiste pour les citoyens et les autorités locales à élaborer ensemble un plan énergétique commun pour résoudre les problèmes liés à l’énergie sur le territoire, notamment les énergies renouvelables.

Le Dr. Nguyên Ngoc Huy, conseiller principal en matière de changement climatique à Oxfam Vietnam, a déclaré : "Dans le contexte des avancées rapides des sciences et technologies, les coûts d’investissement dans les technologies solaires baissent considérablement. Combiner le développement de l’énergie solaire avec la production agricole efficace est une solution viable pour aider le Vietnam à ne plus dépendre des sources d’énergie extérieures, à réduire les conflits fonciers et à réduire les investissements publics dans la construction de grandes centrales électriques utilisant des combustibles fossiles".

Le Dr. Nguyên Huu Xuyên, de l’Institut de stratégie et de politique scientifique et technologique, a déclaré : "Il faut mettre en place des politiques incitant à l’application des sciences et technologies et à l’innovation pour transformer le modèle économique traditionnel en une économie circulaire. Il est notamment nécessaire de développer l’agriculture biologique et l’agriculture de haute technologie associée à des méthodes de culture réduisant les émissions de gaz à effet de serre et économisant les ressources naturelles".



NDEL/VNA/CVN