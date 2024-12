Pourquoi le Vietnam pourrait devenir un hub mondial des semi-conducteurs

Selon le ministère de l’Information et des Communications, le Vietnam a l’opportunité de devenir l’un des centres mondiaux de l’industrie des semi-conducteurs et de l’électronique grâce à des facteurs importants.

Ces dernières années, l’industrie mondiale des semi-conducteurs a enregistré une croissance exceptionnelle. En 2023, le chiffre d’affaires total a atteint 529 milliards d'USD. En 2024, il est prévu que le marché mondial des semi-conducteurs augmente de 19% par rapport à la même période de l’année dernière pour atteindre une valeur d’environ 626,9 milliards d'USD.

Dans un contexte mondial marqué par le développement fulgurant d’un certain nombre d’industries : l’industrie de la voiture électrique, l’industrie des télécommunications, le cloud computing, la technologie de l’intelligence artificielle (IA), et le secteur de la vente au détail, on s’attend à ce que l’industrie des semi-conducteurs continue à croître fortement avec des revenus qui devraient atteindre 1.000 milliards de dollars d’ici 2030.

Selon Nguyên Khac Lich, directeur du Service de l’industrie des technologies de l’information et de la communication, relevant du ministère de l’Information et de la Communication, ce boom crée de grandes opportunités pour les pays qui participent à l’industrie des semi-conducteurs, offre une opportunité aux pays en développement de restructurer et d’améliorer l’efficacité du développement de l’industrie des semi-conducteurs.

Le monde restructure l’industrie des semi-conducteurs vers une diversification des sources d’approvisionnement avec le modèle "X+1", non seulement dans la production, mais à toutes les étapes de l’industrie des semi-conducteurs.

Les pays qui possèdent déjà une industrie des semi-conducteurs, ou qui font partie d’une industrie des semi-conducteurs, souhaitent, par sécurité, disposer d’une autre installation dans un autre pays.

Le Vietnam entretient de bonnes relations stratégiques avec la plupart des puissances de l’industrie des semi-conducteurs, ce qui lui permet d’être l’un de ces rares pays "+1" et a la capacité d’attirer des investissements directs étrangers (IDE) dans tous les stades de l’industrie des semi-conducteurs.

Pour promouvoir l’industrie des semi-conducteurs, le Premier ministre a signé la décision N°1018/QD-TTg promulguant la stratégie de développement de l’industrie des semi-conducteurs du Vietnam jusqu’en 2030 et la vision pour 2050. Stratégie d’orientation du développement industriel de l’industrie des semi-conducteurs au Vietnam jusqu’en 2050 selon une feuille de route en trois phases.

La première phase (2024-2030) a les objectifs suivants : attirer des IDE sélectifs, créer au moins 100 entreprises de conception, une usine de fabrication de puces semi-conductrices à petite échelle et 10 usines de conditionnement et de test de produits semi-conducteurs, développer un certain nombre de produits semi-conducteurs spécialisés dans un certain nombre d’industries.

Le chiffre d’affaires de l’industrie des semi-conducteurs au Vietnam devrait atteindre plus de 25 milliards d'USD par an. Dans le même temps, les revenus de l’industrie électronique au Vietnam devraient atteindre plus de 225 milliards d'USD par an. Le nombre de personnes travaillant dans l’industrie des semi-conducteurs devrait compter plus de 50.000 ingénieurs, etc.

La promulgation de la stratégie de développement de l’industrie vietnamienne des semi-conducteurs d’ici 2030 et la vision jusqu’en 2050 dans le contexte actuel, revêtent une importance extrêmement grande, avec pour mission de saisir et d’exploiter rapidement les opportunités dans le contexte de la transition de la chaîne d’approvisionnement mondiale des semi-conducteurs, tout en établissant la base du développement durable de l’industrie vietnamienne des semi-conducteurs, a souligné Nguyên Khac Lich.

Participer à la chaîne d’approvisionnement

Nguyên Khac Lich a déclaré que le Vietnam avait l’opportunité de devenir l’un des centres mondiaux de l’industrie des semi-conducteurs et de l’électronique grâce à des facteurs importants, à savoir des avantages géopolitiques particuliers, être une destination sûre et être un potentiel de développement de l’industrie des semi-conducteurs de premier plan par rapport à certains pays dans la région. C’est une opportunité pour le Vietnam de participer plus profondément à la chaîne d’approvisionnement de l’industrie mondiale des semi-conducteurs et de l’électronique.

Plus précisément, le Vietnam dispose d’un système politique stable et d’une stabilité sociale garantie, ce qui apporte de nombreux avantages aux entreprises qui y investissent, tout en créant un environnement favorable au développement du secteur de la vente au détail et de l’électronique.

En outre, le Parti et l’État ont accordé la priorité absolue au développement de l’industrie des semi-conducteurs, en adoptant de nombreuses résolutions au plus haut niveau politique avec des politiques spécifiques et spécifiques pour donner la priorité au développement de l’industrie des semi-conducteurs au Vietnam.

Le Vietnam a un coût de la vie, et des prix de l’électricité inférieurs à ceux de pays comme la Malaisie, la Thaïlande et Singapour, de plus les politiques de soutien du gouvernement en matière d’exonération de l’impôt sur le revenu, de la taxe foncière ou de la taxe d’import-export, aide à réduire les coûts pour les entreprises de semi-conducteurs et d’électronique qui investissent au Vietnam.

"Le Vietnam est situé au centre de la région, qui représente 70% de la production de l’industrie mondiale des semi-conducteurs, fait partie du groupe des pays avec le taux de croissance le plus rapide, est un pays avec des partenariats stratégiques avec de nombreuses puissances de semi-conducteurs", a déclaré Nguyên Khac Lich.

Le Vietnam est également l’un des pays avec le plus grand nombre d’ALE au monde et le plus grand nombre dans la région avec 13 ALE, tandis que Singapour a 6 ALE et la Malaisie n’en a que 7, parmi les principaux pays en termes de croissance commerciale mondiale, créant ainsi des conditions favorables à l’exportation de produits électroniques en général et de puces semi-conductrices en particulier.

De plus, le Vietnam bénéficie d’une population jeune dotée de capacités STEM (Science, Technologie, Ingénierie, Mathématiques), capable de répondre rapidement aux besoins en ressources humaines pour le développement industriel des semi-conducteurs.

Selon Nguyên Khac Lich, le gouvernement a soumis à l’Assemblée nationale le projet de loi sur l’industrie des technologies numériques. Ce projet de loi créera un mécanisme politique pour réaliser la stratégie de développement de l’industrie vietnamienne des semi-conducteurs.

Il s’agit d’un contenu très important dans le contexte où l’industrie des semi-conducteurs devient une industrie clé jouant un rôle influent dans le développement économique et social. Dans le même temps, afin de répondre rapidement aux exigences pratiques, il faut anticiper la vague de mouvements d’investissement des grandes entreprises mondiales qui expriment leur intérêt à investir au Vietnam.

Selon le ministère du Plan et de l’Investissement, le Vietnam compte actuellement 174 projets d’IDE dans le domaine des semi-conducteurs, avec un capital total de près de 11,6 milliards d'USD.

