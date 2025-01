Le Vietnam s'efforce de stimuler la croissance de l’industrie des semi-conducteurs

Dans les temps à venir, le Comité directeur national sur le développement de l'industrie des semi-conducteurs fera des efforts pour accélérer la résolution des difficultés existantes, contribuant ainsi à faire de cette industrie un moteur et une nouvelle percée du Vietnam dans son ère de l'ascension, a affirmé son chef adjoint Nguyên Chi Dung, ministre du Plan et de l'Investissement.

Afin d'attirer les investissements étrangers et de développer un écosystème favorable à l'industrie des semi-conducteurs, le Vietnam a mis en place une série de mesures ambitieuses. Parmi celles-ci, on peut citer la création du Comité directeur national sur le développement de l'industrie des semi-conducteurs, la promulgation d'un Programme de développement des ressources humaines et une Stratégie pour l'industrie des semi-conducteurs.

Photo : VNA/CVN

Selon lui, le Vietnam émerge comme une destination attractive pour les investisseurs dans ce secteur grâce à sa main-d'œuvre hautement qualifiée et compétitive, à ses infrastructures modernes et à ses politiques favorables. Le ministère du Plan et de l'Investissement a collaboré avec de grands groupes technologiques tels que Qualcomm, Google, Meta, LAM Research, Qorvo et AlChip... pour relocaliser les chaînes d'approvisionnement, développer des centres de recherche et étendre la production au Vietnam. Notamment, le géant américain des semi-conducteurs NVIDIA a signé un accord pour établir un Centre de recherche en IA et un Centre de données en IA, marquant un tournant majeur dans le domaine technologique.

Des localités telles que Hô Chi Minh-Ville, Dà Nang, Bac Ninh, Bac Giang, Vinh Phuc et Binh Duong ont également été proactives dans la création d'écosystèmes favorables, le renforcement des ressources humaines, l'attraction des investissements et la promotion de partenariats internationaux pour soutenir l'industrie des semi-conducteurs.

Le ministre a également souligné la nécessité pour le Vietnam de s'engager dans une collaboration rapide, forte et complète avec les pays et les entreprises leaders dans le domaine des semi-conducteurs. Cela permettra au Vietnam de tirer parti de ses ressources humaines et de se positionner comme un acteur clé en Asie et dans le monde dans l'industrie des semi-conducteurs, a-t-il expliqué.

Malgré une baisse mondiale des investissements directs étrangers (IDE) et une concurrence croissante, le Vietnam reste une destination de choix pour les IDE. Fin novembre 2024, les entrées d'IDE ont totalisé près de 31,4 milliards d'USD, les décaissements ayant atteint environ 21,7 milliards de dollars, soit une augmentation de 7,1% par rapport à l'année précédente.

