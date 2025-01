Sous le charme du narcisse, messager du printemps

Photo : NVCC/CVN

Symbole de renouveau et de beauté éphémère, la fleur de narcisse, d’une élégance raffinée, parfume la maison d’une douce mélancolie printanière.

Fleur précieuse, le narcisse est symbole de chance, de prospérité et de longévité. Son éclosion, annonciatrice du printemps, est fêtée dans les foyers les plus raffinés. À l’instar des fleurs de pêcher et des pots de kumquât, le narcisse est un élément incontournable des célébrations du Têt. Cependant, sa culture plus délicate en fait un plaisir réservé aux connaisseurs.

Malgré les vicissitudes de l’histoire, la tradition de cultiver des narcisses à Hanoï a su perdurer, témoignant de la résilience et de l’attachement des Hanoïens à leur patrimoine. Aujourd’hui, cette fleur emblématique connaît un renouveau sans précédent, séduisant de nouvelles générations et s’imposant comme un symbole de la renaissance culturelle de la ville.

Beaucoup de jeunes cherchent à créer, par eux-mêmes, leur propre vase à narcisse, pour l’offrir à leurs proches ou tout simplement orner leur propre maison.

Photo : Hông Anh/CVN

En ces derniers jours de l’année du Dragon, l’atelier Bee Clay Flower de Thanh Trà est plus chargé que d’habitude. Cette femme hanoïenne s’apprête à “éplucher”, c’est-à-dire à enlever la vieille peau et les racines des bulbes de narcisses qu’elle a minutieusement sélectionnés il y a des mois.

L’artisane débute la première étape de création de magnifiques vases de narcisse pour le Têt du Serpent. Un travail de longue haleine dans lequel elle se lance avec cœur depuis des années.

“Il y a huit ans, en proie au stress, j’ai trouvé refuge dans la beauté d’un simple narcisse. Sa pureté et son élégance m’ont immédiatement captivée, me poussant à explorer les mystères de cette fleur si particulière. Au fil de mes recherches, j’ai découvert un univers riche en symboles et en significations, qui m’a offert une nouvelle perspective sur la vie”, a confié Thanh Trà, son couteau tranchant en mains ne quittant pas le bulbe.

“Après plusieurs échecs, j’étais parfois découragée. Il me semblait que cette fleur ne m’aimait pas”. À ce moment-là, peu de personnes s’intéressaient au narcisse et elle avait donc du mal à trouver des documents sur les techniques de soin. “Soigner un pot de narcisse, c’est pareil à l’art du bonsaï”.

Le narcisse, également appelé “fée de l’eau”, est exigeant et possède une beauté à la fois majestueuse et pure. Le vase est propre, d’un blanc éclatant, lavé quotidiennement et nourri avec de l’eau de pluie. Il sert à témoigner de la dévotion filiale et est offert aux ancêtres pendant le Têt.

Selon Thanh Trà, la préparation d’un vase de narcisse débute en juin ou juillet. Elle se rend notamment dans les grands jardins réputés pour la qualité de leurs fleurs.

En milieu d’année, elle est allée “sélectionner les meilleurs bulbes”, qui sont ensuite été “enterrés dans un sol bien drainé et enrichi d’engrais naturel”. Il faut attendre le dernier mois lunaire pour commencer à éplucher les bulbes.

L’épluchage, un geste précis et délicat, est une étape incontournable dans la préparation des narcisses. En retirant les feuilles brunes, l’artisan dévoile le potentiel floral du bulbe et favorise l’éclosion des fleurs plus belles et plus durables. “C’est un moment privilégié où l’expérience de l’artisan se révèle, lui permettant d’anticiper la qualité de la floraison à venir”.

Ensuite, les bulbes sont trempés et nourris avec de l’eau propre. “Il faut faire attention à la température. Car s’il fait trop froid, l’épanouissement risque de tarder, tandis que la chaleur et l’humidité stimulent la floraison”, fait savoir Thanh Trà en recommandant d’“installer les pots de narcisse dans une salle à la bonne température”, afin d’assurer une abondante floraison au premier jour du Nouvel An lunaire.

Le façonnage des tiges est un véritable art qui permet de donner vie à des compositions florales originales. Chaque artisan, tel un sculpteur, le fait avec délicatesse, créant des courbes et des lignes qui évoquent la grâce et la beauté de la nature. Thanh Trà, quant à elle, préfère laisser ses empreintes individuelles dans chaque “œuvre”.

Vingt jours de soins attentifs et de patience transforment un simple bulbe en un bouquet luxuriant où feuilles et fleurs s’entremêlent en une danse gracieuse, embaumant la maison d’un parfum délicat qui évoque le renouveau du printemps.

“La création d’un pot de narcisse prend beaucoup de temps. Parfois je me sens épuisée, notamment lorsque le grand nombre de commandes m’oblige à travailler jour et nuit”, partage Thanh Trà qui est pourtant “heureuse de recevoir les encouragements et félicitations de ses clients à la réception des pots magnifiques”.

Thanh Trà souhaite transmettre son savoir-faire et partager sa passion pour les narcisses. Ses ateliers, organisés chaque année à l’approche du Têt, sont l’occasion pour tous de découvrir les secrets de culture de cette fleur emblématique et de créer leurs propres compositions florales.

“Au début de ma carrière, j’ai rencontré d’énormes difficultés par manque de documents, de conseils. Maintenant, à l’aide des réseaux sociaux, je voudrais rassembler les amoureux des plantes ou même ceux qui désirent créer eux-mêmes de petits pots de narcisse à offrir à leur proche, afin d’échanger et de partager. Les techniques demeurent toujours difficiles mais la nouvelle technologie nous permet de faciliter quelques étapes de fabrication”.

L’artisane n’a pas caché son enthousiasme de voir la passion grandissante des jeunes pour cet art floral. “Chaque année, je n’organise qu’un à deux workshops sur le narcisse. Mais depuis la fin du mois de novembre, beaucoup de personnes m’ont contacté à propos de l’ouverture de ces ateliers. Lors de ces rencontres, nous pouvons partager des expériences sur la culture ou les nouvelles tendances de façonnage des tiges”.

En se réunissant autour des petits pots de narcisse, en admirant la beauté des fleurs et en sentant leur parfum irrésistible, les amoureux des fleurs vivent des moments mémorables en ces jours printaniers.

“Heureusement que le narcisse, symbole d’élégance et de raffinement, retrouve sa place dans le cœur des jeunes Hanoïens, qui apprécient sa beauté intemporelle”, se réjouit l’artisane.

Hông Anh/CVN