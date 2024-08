Accélérer la transition vers une économie circulaire

Comme de nombreux pays dans le monde, le Vietnam est en train de passer d’une économie linéaire à une économie circulaire. De nombreux modèles d’entreprises vietnamiennes d’économie circulaire sont basés sur des applications scientifiques et technologiques, contribuant à un développement économique rapide et durable, ont commencé à fonctionner.

Photo : ND/CVN

L'économie circulaire est un modèle visant à utiliser efficacement et à économiser les ressources, à recycler les déchets, contribuant à protéger l'environnement et à apporter l'efficacité économique. Ce modèle est identifiée comme la clé par de nombreux pays du monde pour promouvoir une croissance verte et durable.

Ces 10 dernières années, de nombreuses entreprises vietnamiennes ont construit et développé un modèle d'économie circulaire en se concentrant sur la production d'électricité à partir du traitement des déchets et de matériaux de construction à partir de cendres et de scories de centrales thermiques.

Le pays compte actuellement environ 20 projets de production d'électricité à partir du traitement des déchets dont la centrale électrique de Nam Son. Cette dernière d’un capital d'investissement de 7.000 milliards de dôngs est chargé par la Compagnie par actions de l’énergie Thiên Y et un partenaire sud-coréen. La centrale a été construite sur une superficie de 17,5 ha, dans le complexe de traitement des déchets solides de Nam Son, district de Soc Son, Hanoï.

Il s’agit de la plus grande centrale électrique à partir du traitement des déchets du Vietnam et de la deuxième au monde. La technologie de production à partir du traitement des déchets présente l’avantage exceptionnel de réduire de 90 à 95% du volume des déchets. En plus, elle permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux mesures de mise en décharge et réduire la pollution de l’eau et de l’air.

Depuis juillet 2007, le projet de tri des déchets 3R-HN à la source, parrainé par l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), a été mis en œuvre dans le quartier de Phan Chu Trinh (arrondissement de Hoàn Kiêm, à Hanoï). Cela peut être considéré comme le premier pas vers une économie circulaire lorsque les déchets triés pourront être recyclés et réutilisés.

Le Vietnam fait partie des 20 premiers pays qui rejettent les plus des déchets au monde. Selon les données du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, les zones urbaines génèrent actuellement environ 38.000 tonnes de déchets ménagers chaque jour, et les zones rurales, environ 32.000 tonnes.

Le Parti et l’État ont publié de nombreuses Résolutions sur le développement économique circulaire associé à la protection de l'environnement, comme la Résolution N°55-NQ/TW du 11 février 2020 "L'orientation de la stratégie nationale de développement énergétique du Vietnam à l'horizon 2030 et vision 2045" affirmant que la priorité doit être donnée au développement des énergies renouvelables, de centrales électriques utilisant les déchets et de l'économie circulaire ; La loi sur la protection de l’environnement de 2020 légiférant officiellement sur la réglementation de l’économie circulaire ; la Résolution du XIIIe Congrès national du Parti affirme la politique de "construire une économie verte, circulaire et respectueuse de l'environnement", "construire une feuille de route, des mécanismes, des politiques et des lois pour former et faire fonctionner le modèle d'économie circulaire" ; le "Projet de développement de l'économie circulaire au Vietnam", approuvé le 7 juin 2022 par le Premier ministre dans la Décision N° 687/QD-TTg.

Le développement d'une économie circulaire nécessite une transformation globale, allant du changement de pensée et de prise de conscience à l'ajustement des stratégies, à la transformation de la structure économique et à l'institutionnalisation.

VNA/CVN