95 ans du PCV : promouvoir la force de la grande union à l’ère d’ascension nationale

Il y a 95 ans, jour pour jour, le 3 février 1930, le Parti communiste du Vietnam (PCV) a été fondé et est rapidement devenu l’avant-garde politique de la classe ouvrière, laborieuse et de toute le la nation. À travers ses 95 ans de fondation et de développement, le PCV reste résolu dans son objectif noble et récurrent : servir la patrie et le peuple.

Fort de sa ligne révolutionnaire correcte, ses méthodes révolutionnaires appropriées et créatives, le PCV a conduit le peuple de tout le pays à mener l’insurrection générale pour prendre le pouvoir en août 1945, fonder la République démocratique du Vietnam, le premier État démocratique populaire en Asie du Sud-Est.

D’un pays colonial et semi-féodal, le Vietnam est devenu un pays libre et indépendant. Le peuple vietnamien est passé du statut d’esclave à celui de maître de son pays et de son destin.

Le PCV a dirigé le peuple à mener une longue résistance de neuf ans contre les colonialistes français qui s’est achevée glorieusement par la victoire de Diên Biên Phu qui “résonna à travers les cinq continents et ébranla le monde”, à poursuivre la lutte pour vaincre les impérialistes américains et réunifier le pays en 1975.

Le 7 mai 1954, l’armée et le peuple vietnamiens ont remporté la bataille stratégique décisive de Diên Biên Phu, contribuant à mettre fin à la guerre de résistance contre la colonisation française et marquant un jalon brillant dans l’histoire de la lutte pour la défense du pays du peuple vietnamien.

Dans l’œuvre d’édification et de défense de la patrie, le PCV a conduit le pays à sortir de la crise économique, à avancer à pas sûrs sur la voie du socialisme choisie par le PCV, le président Hô Chi Minh et le peuple vietnamien, à élever d’année en année le statut du Vietnam sur la scène internationale.

Ces réalisations ont créé la position et la force permettant à la révolution vietnamienne de "promouvoir l’industrialisation et la modernisation pour rendre le peuple riche, le pays prospère, la société équitable, démocratique et civilisée".

Les 95 dernières années ont été des années héroïques et glorieuses pour le peuple vietnamien, car le Vietnam a progressivement éliminé la pauvreté et l’arriération, avancé vers la construction d’une vie de plus en plus aisée et heureuse.

Pour parvenir à de telles réalisations historiques, le PCV a toujours maintenu le principe directeur de solidarité et d’unité pour forger son caractère et sa combativité.

Le PCV veille toujours à construire et à renforcer la solidarité et l’unité internes, afin qu’il soit véritablement l’avant-garde, l’état-major fort, le serviteur loyal du peuple. La grande union nationale est devenue une stratégie révolutionnaire, un slogan d’action de l’ensemble du PCV et du peuple. Ainsi, malgré de nombreuses difficultés et défis, le PCV a amené la révolution vietnamienne à la victoire finale.

"Grâce à l’union étroite qu’il a réalisée dans son sein, grâce au dévouement total à la classe ouvrière, au peuple, à la Patrie, notre Parti depuis sa fondation, a pu unir, organiser, diriger notre peuple, l’amener à lutter avec ardeur et le conduire de victoire en victoire".

Unis pour entrer dans une nouvelle ère de la nation

Le PCV a fait valoir la force du bloc de grande union nationale, a uni la force de la nation entière à la force de l’époque, a amené le pays à surmonter toutes les difficultés et défis, à maintenir l’indépendance, la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale de la patrie; et à mettre en œuvre avec succès l’œuvre de rénovation.

D’un pays pauvre disposant d’infrastructures techniques et socio-économiques arriérées, le Vietnam s’est élevé pour devenir un pays en développement à revenu intermédiaire. En particulier, en 2024, dans le contexte économique mondial en pleine mutation, le Vietnam a affiché une croissance impressionnante de 7,09%, dépassant les prévisions et devenant un point lumineux en termes de croissance dans la région.

Le PIB par habitant est estimé à 114 millions de dôngs, soit l’équivalent de 4.700 USD, soit une augmentation de 377 USD par rapport à 2023. La vie de la population s’est considérablement améliorée grâce aux investissements dans le développement des secteurs de la santé, de l’éducation et de la formation, de la science et de la technologie.

Le travail d’édification du parti et du système politique a connu des percées, le bloc de grande union nationale ne cesse de se consolider. La stabilité politique et sociale est restée stable, la défense et la sécurité nationales, l’indépendance et la souveraineté sont maintenues. La position et le prestige du pays sont de plus en plus renforcés sur la scène internationale.

Tout au long des 95 ans d’histoire, les victoires dans la lutte pour reconquérir le pouvoir, construire et défendre le pays, et les réalisations dans la construction du socialisme, en particulier les réalisations de près de 40 ans de rénovation du pays sont le résultat de l’union et de l’unité de l’ensemble du Parti, de l’armée et du peuple vietnamiens.

"Il n’y a rien de tel que l’union et l’unité. L’union et l’unité font notre force. L’union dans le sein du Parti, du Politburo, du Comité central du Parti continuera d’être diffusée et promue. C’est une très belle tradition, la force du Parti et de la nation, qui a surmonté de nombreuses difficultés et défis, et obtenu les victoires et les objectifs que notre Parti s’est fixés".

Au cours des 95 dernières années, sous la direction du PCV fondé et forgé par le Président Hô Chi Minh, le peuple vietnamien a connu des ères glorieuses.

La première ère est celle de l’indépendance, de la liberté et de la construction du socialisme (1930-1975), qui débuta en 1930 avec la naissance du PCV, conduisant à la grande victoire de la Révolution d’Août 1945 et aux grands exploits militaires dans les guerres de résistance contre les envahisseurs (1946-1975) et les réalisations importantes dans la construction du socialisme au Nord dans les années 1954-1975.

La deuxième ère est celle de la réunification nationale, de la rénovation et du développement (1975-2025), qui s’ouvre avec la grande victoire de la guerre de résistance contre les impérialistes américains, réunifiant le pays et conduisant le pays vers le socialisme en 1975, créant une base solide pour le pays, sous la direction du PCV, de réaliser l’œuvre de rénovation à partir du VIe Congrès national du PCV en 1986, générant des développements vigoureux et globaux dans tous les domaines.

La troisième ère est l’ère actuelle, l’ère d’ascension nationale, qui a commencé avec le XIVe Congrès national du PCV, marquant 40 ans de rénovation (1986-2026).

Le secrétaire général Tô Lâm a souligné que la priorité absolue de la nouvelle ère est de mettre en œuvre avec succès les objectifs stratégiques d’ici 2030, faisant du Vietnam un pays en développement avec une industrie moderne et un niveau de revenu moyen supérieur d’ici 2030, un pays socialiste développé avec un revenu élevé à l’horizon 2045, faisant en sorte que chacun bénéficie des conditions pour se développer pleinement, ait une vie épanouissante à tous égards, aisée, libre, heureuse et civilisée.

Le leader du PCV a affirmé que la période d’ici 2030 est la plus importante, la période d’accélération pour atteindre les objectifs stratégiques au centenaire de la fondation du PCV et créer une base solide pour atteindre les objectifs au centenaire de fondation de la République démocratique du Vietnam, aujourd’hui République socialiste du Vietnam.

En jetant un regard rétrospectif sur les 95 ans du pays sous la direction du PCV, d’un pays pauvre, arriéré, le Vietnam est devenu une nation dynamique avec une position de plus en plus élevée sur la scène internationale. Cette réalité prouve une vérité : au Vietnam, il n’y a pas d’autre force politique que le PCV qui ait de caractère, sagesse, expérience, prestige et capacité suffisants de diriger le pays à surmonter toutes les difficultés et défis et de conduire l’œuvre révolutionnaire du peuple vietnamien d’une victoire à l’autre.

